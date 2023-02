‘Saoedi-Arabië nieuwe sponsor WK vrouwenvoetbal’

Saoedi-Arabië is de nieuwe sponsor van het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland deze zomer. Dat meldt de sportwebsite The Athletic. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben kritiek geuit op de deal wegens de reputatie van het land als het gaat om vrouwenrechten.

Een woordvoerder van mensenrechtengroep Human Rights Watch noemde de aangekondigde sponsordeal een „klassiek voorbeeld van sportswashing”: een tactiek waarbij overheden, bedrijven of individuen sport gebruiken om hun aangetaste reputaties te verbeteren. Saoedi-Arabië maakt al langer gebruik van grote sportevenementen om de aandacht van mensenrechtenschendingen in het land af te leiden, met regelmatig flinke kritiek als gevolg.

Sinds 2016 is Saoedi-Arabië een nieuwe koers ingegaan onder leiding van kroonprins Mohammad bin Salman al-Saoed: Vision 2030. Doel is om minder afhankelijk te zijn van olie-inkomsten en aantrekkelijker te worden voor buitenlandse investeerders. Mensenrechtenorganisatie Grant Liberty berekende in 2021 dat het land toen al ruim 1,2 miljard euro had uitgegeven om grote sportevenementen naar het land te halen. Een voorbeeld is de uitbreiding van de Formule 1 naar Saoedi-Arabië.

Mensenrechten

Saoedi-Arabië heeft een grillige reputatie op het gebied van mensenrechten. Kritiek op het regime wordt zwaar bestraft, onder meer met executies en lijfstraffen. Het land staat daarnaast bekend om het grote gebrek aan vrouwenrechten, hoewel enkele regels de laatste jaren zijn gewijzigd of opgeheven. Zo mogen vrouwen in Saoedi-Arabië sinds 2019 zelf een paspoort aanvragen en zelfstandig reizen naar het buitenland, zonder toestemming van hun man of voogd.

Lange tijd werd vrouwen ook verboden om voetbal te kijken, maar dat verbod is in 2018 opgeheven. In 2020 werd de eerste vrouwenvoetbalcompetitie gelanceerd. Deze maand won het nationale vrouwenteam van Saoedi-Arabië een vriendschappelijk evenement, in een poging om voor het eerst een plek op de FIFA-vrouwenranglijst te bemachtigen.