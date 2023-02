Ruzie over het lozen van radioactief water van de verwoeste kerncentrale in Fukushima

Japan is van plan om komende lente of zomer te beginnen met het lozen van 1,3 miljoen ton radioactief water in de Stille Oceaan. Het water komt van de verwoeste Fukushima Daiichi kerncentrale. Dat maakte de Japanse overheid enkele weken geleden bekend. Het plan stuit op weerstand, onder meer bij omringende landen en vissers. Vorige week riepen wetenschappers in het wetenschappelijke tijdschrift Science op tot meer onderzoek naar de risico’s voor mens en milieu.

Het water, dat nu opgeslagen is in ruim duizend tanks, is gebruikt voor het koelen van de reactorkernen die in maart 2011 verwoest werden tijdens het kernongeval veroorzaakt door een aardbeving en tsunami. Volgens Tokyo Electric Power Co. (Tepco), de exploitant van de kerncentrale, is er op land niet meer genoeg ruimte om dit radioactieve water op te slaan. Daarom wil Tepco het via een leiding een kilometer uit de kust lozen.

Uit het water gefilterd

De meeste radioactieve stoffen zijn uit het water gefilterd voordat het de tanks in ging. Alleen tritium, dat zich chemisch hetzelfde gedraagt als waterstof, ontsnapt aan het filtersysteem. Tritium, dat in kleine hoeveelheden niet schadelijk is, is daarom verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de radioactiviteit van het water. Van de andere radioactieve stoffen zijn er na de filtering slechts sporen van aanwezig.

Volgens Tepco zal het niveau van de radioactiviteit van het water bij de lozing zo laag zijn dat het aan de internationale veiligheidsnormen voldoet en geen risico vormt voor mens en milieu. Met filteren en verdunnen brengen ze de concentratie van het tritium in het te lozen water tot 1.500 becquerel per liter willen brengen, zeven keer lager dan de wettelijke norm voor drinkwater (10.000 Bq/l).

Maar volgens de critici in het Science-artikel zijn die risico’s niet voldoende onderzocht. Zij bepleiten dat er geen lozing plaatsvindt tot verschillende partijen geverifieerd hebben dat het veilig is.

Ver onder de veiligheidsnormen

„Naar mijn idee zijn de risico’s wel goed onderzocht”, zegt Lars Roobol, stralingsdeskundige bij het RIVM. Hij verwijst onder meer naar een wetenschappelijk artikel uit 2021 dat de risico’s van de lozing voor zeeleven en mensen – via visconsumptie – heeft gesimuleerd. Daaruit blijkt dat stralingsdoses voor beide ver onder de veiligheidsnormen blijven. Een voordeel is de halveringstijd van tritium van 12,5 jaar. Na 12,5 jaar is de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid over en na 25 jaar een kwart.

Roobol vindt het opmerkelijk dat er ophef is over de lozing. „De meeste functionerende kerncentrales, waaronder de Nederlandse kerncentrale in Borssele, hebben een vergunning om koelwater met tritium te lozen in het milieu. Ook de Fukushima kerncentrale deed dat voor het ongeval in 2011.” De samenstelling van de overige radioactieve stoffen in dat water is weliswaar anders, maar in beide speelt tritium, dat ook van nature voorkomt in zeewater, de hoofdrol.

Tepco lijkt het plan om dit jaar de lozingen te beginnen door te zetten. In een periode van ongeveer dertig jaar moet de 1,3 miljoen ton water geleidelijk de oceaan in stromen. Er mag per jaar maximaal 22 biljoen Bq per jaar geloosd worden, daarom smeren ze het uit.

