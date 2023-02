Pompen of verzuipen: staat ons een nieuwe watersnoodramp te wachten?

70 jaar geleden vond de Watersnoodramp plaats, de grootste natuurramp die Nederland in de 20e eeuw trof. Het Deltaplan moest het land voortaan beschermen, vertelt journalist Mandula van den Berg. Maar door klimaatverandering wordt Nederland opnieuw gedwongen na te denken over zijn verhouding met het water.

