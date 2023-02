‘Politie en OM misten veel aanwijzingen voor moord op Wiersum en Peter R. de Vries’

Door een serie structurele fouten van de politie en het Openbaar Ministerie werden Peter R. de Vries, Marengo-advocaat Derk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. niet naar behoren beschermd. Dat meldt RTL Nieuws woensdag op basis van een conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat het in handen heeft. Door het falen van de diensten zou de bende van Ridouan Taghi meermaals toe hebben kunnen slaan. De OVV wil de conclusies van het rapport niet bevestigen tegen NRC.

RTL Nieuws meldt een serie incidenten uit het conceptrapport die volgens de OVV zouden bewijzen dat het OM tekortschoot in zijn beschermingsverantwoordelijkheid. Zo waarschuwde een beveiliger van de garage waar De Vries regelmatig parkeerde dat een man met ‘opvallende tatoeages’ de misdaadjournalist achtervolgde. De politie bekeek de beveiligingsbeelden en zag de man niet, terwijl die wel degelijk was vastgelegd.

Beveiligingsverzoeken afgewezen

Ook zou de beveiliging van de familie van Marengo-kroongetuige Nabil B. onvoldoende beschermd zijn volgens de OVV. Uit een reconstructie van NRC van de onderhandelingen tussen Nabil B. en de overheid over de kroongetuigendeal bleek eerder al dat het OM verzoeken om persoonsbeveiliging van twee broers van B. tot twee keer toe had afgewezen. Twee dagen na het laatste verzoek werd een van de twee broers, Reduan, doodgeschoten in zijn bedrijfspand in Amsterdam-Noord. De Amsterdamse recherche zou hebben aangeboden de familie te beveiligen, maar het OM vond dat niet nodig. De familie van B. waarschuwde al jaren voor de dreiging van de criminele bende van Taghi.

De dreigingsinschatting voor advocaat Derk Wiersum, die Nabil B. bijstond, werd na de dood van Reduan in de zomer van 2018 verlaagd omdat bij zowel hemzelf als de veiligheidsdiensten het idee bestond dat advocaten vervangbaar zijn, en dus geen logisch doelwit vormden voor een criminele organisatie. De OVV noemt dit „een niet getoetste aanname”. Alleen de politie bleef nog surveilleren bij zijn woning, in eerste instantie nog eens per uur en later nog zes keer per etmaal. Omdat essentiële dreigingsinformatie via politiesysteem Summ-IT vervolgens over het hoofd werd gezien, kon Wiersum op 18 september 2019 nabij zijn woning worden doodgeschoten door een huurmoordenaar.