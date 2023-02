Papierwerk staat Ziyechs overgang naar PSG in de weg

Het was een doorstart die Hakim Ziyech deugd had kunnen doen. Maar de Marokkaanse international, op een zijspoor bij zijn club Chelsea, zal zijn gewenste overstap naar Paris Saint-Germain toch uit het hoofd moeten zetten. De juridische commissie van de Franse voetbalbond verwierp woensdagochtend een verzoek van de Franse topclub om goedkeuring van de huurovereenkomst. In de hectiek van de sluitende transfermarkt en door tijdgebrek voor de deadline kon de transfer dinsdagavond geen doorgang vinden.

De verhuizing van Hakim Ziyech van Chelsea naar Paris Saint-Germain lijkt zo onder dramatische omstandigheden te zijn geklapt. De overgang leek nochtans een kwestie van tijd. De 29-jarige Ziyech was dinsdag in Parijs aangekomen om de transfer af te ronden. Aanvankelijk had het Parijse bestuur vanuit Londen een foutief document ontvangen. Toen de juridische dienst van Chelsea daarop werd gewezen stuurde het tot tweemaal toe een ongetekend document richting Frankrijk. Pas bij de derde zending was PSG in staat de documenten te valideren, maar dat was ruim voorbij de onverbiddelijke transferdeadline. Bij PSG zijn ze niet te spreken over de Engelse blunder. Een ingewijde bij de Franse club spreekt tegenover The Athletic van „circustoestanden”.

Chelsea was een van de meest actieve clubs tijdens deze transferperiode. De huidige nummer tien van de Premier League trok verschillende spelers aan, onder wie Joao Felix en PSV’er Noni Madueke. Maar één naam domineerde de afgelopen dagen de hoofden van de Londense bestuurders. Met een bedrag van 120 miljoen euro werd de Argentijnse wereldkampioen Enzo Fernández dinsdag plotsklaps de duurste speler uit de geschiedenis van de Premier League. Volgens de Franse sportkrant l’Equipe zou de Chelsea-leiding de reeks administratieve fouten wijten aan drukte die gemoeid was bij de jacht op de middenvelder van Benfica.

Lees ook: ‘Geef Ziyech liefde, en hij geeft zijn leven’