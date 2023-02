Om eenmans te kunnen moven moet je bevriend zijn met jezelf

Laatst stond ik in de rij in de Jumbo, en stond er een nam voor me die het had over al z’n boodschappen die hij plek gaf op de lopende band. Die nam was best… laten we het voor de goeie orde fors noemen, en leek inkopen te doen voor zijn hele gezin. In alle openheid vertelde hij dat alles voor hem was, want hij leeft in zijn woorden al 26 jaar „gelukkig alleen”. Toen hij wegliep zat de dame achter de kassa na te beschouwen. „Goh, ik kan me niet voorstellen. Zo lang alleen! Sterk hoor!”. Zelf dacht ik ewa ja, ook dat is libi.

Want ja, we komen alleen, en eindstand gaan we ook alleen. Niemand gaat naast je liggen in je graf. Zelfs wanneer je met mensen bent ben je alleen, man. Want hoewel die libi er is om te delen, en we allemaal ook de behoefte hebben om het te delen, sta je er at the end of the day alleen voor. Eindstand is die libi een eenmans model, en is het beter om je daarin comfortabel te voelen dan iets anders.

Eenmans [bnw.] 1. In je eentje zijn 2. Een persoon die op zichzelf is, bijv: Niemand wilde mee dus ik ging gewoon eenmans, man. / Hoofd heet, ren eenmans naar binnen geen Ismo. / Ik ging met gang naar die fissa maar bleef eindstand eenmans tot laat laat daar hangen.

Mensen laten zich afschrikken door het idee, en voelen zich vaak alleen wanneer ze alleen zijn. Maar alleen zijn betekent niet dat je alleen bent, tav je? Je bent pas alleen wanneer je je alleen voelt. Mensen voelen zich dan eenzaam, iets wat eerder een gevoel is dan een toestand. Maar aan de andere kant van het spectrum heb je eenmans zijn. Eenmans zijn is een toestand waarin je als mens in alle comfort beweegt in je eentje. Een persoon die eenmans beweegt is comfortabel op zichzelf, en zo iemand is in de meeste gevallen er niet eens op uit om met iemand te zijn.

Eenmans zijn is juist tranqi. Je hoeft je niet te spangen met nobody, alles kan op je eigen tempo en de enige met wie je rekening hoeft te houden ben jij zelf. Since a youngin ben ik het al gewend eenmans te moven en ik heb het altijd raar gevonden dat mensen daar moeite mee hebben. Ik ga eenmans uit eten, kan eenmans naar de film gaan, en ga negen van de tien keer zelfs eenmans het nachtleven in. Om eenmans te kunnen moven moet je bevriend zijn met jezelf. Ik denk dat sommige daarom niet alleen kunnen zijn, omdat ze niet cool zijn met wie ze zijn.

In een eenmans model vind je innerlijke rust, de meest heldere inzichten en heb je meer dan genoeg tijd voor alles wat je maar wenst. Wees comfortabel in het alleen zijn, want zo voel je je nooit eenzaam. Je bent dan gewoon eenmans, omringd door me, myself and I.

Prof. Soortkill (1993) is een schrijver uit de Amsterdamse Bijlmer, van o.a. het Smibanese woordenboek, co-founder van hiphopplatform SMIB Worldwide en oprichter van de Smibanese University, SMIB’s ‘fictieve hiphopschool’.