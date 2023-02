Moederbedrijf Facebook ziet jaaromzet dalen maar voorspelt herstel

Het Amerikaanse techconcern Meta Platforms heeft voor het eerst sinds zijn beursgang in 2012 een daling van zijn jaaromzet genoteerd. Het moederbedrijf van Facebook boekte in 2022 een omzet van 116,1 miljard dollar (zo’n 105,4 miljard euro), ongeveer 1 procent minder dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die het bedrijf uit Californië dinsdag presenteerde, melden internationale persbureaus.

Toch schoot het aandeel van Meta in handel na het sluiten van de Amerikaanse beurzen met bijna 18 procent omhoog, wegens gunstige voorspellingen van het bedrijf voor zijn omzet in het eerste kwartaal van dit jaar. Die lagen, met 26 tot 28,5 miljard dollar, hoger dan de 27,1 miljard die analisten hadden verwacht. Meta, een gigant op de digitale advertentiemarkt, voorziet een herstel van die markt in het eerste kwartaal.

Het techconcern, dat ook Instagram en de berichtendienst WhatsApp omvat, heeft een moeilijk jaar achter de rug. Veel bedrijven hebben hun digitale advertentiebudgetten ingekrompen in verband met macro-economische zorgen. Concurrenten als het Chinese TikTok trokken jongere gebruikers weg. Het aandeel van Meta verloor in 2022 bijna tweederde van zijn waarde. In november ontsloeg het concern 11.000 werknemers, ongeveer 13 procent van zijn werknemersbestand.

Coronapandemie

Topman Mark Zuckerberg weet die ontslaggolf aan forse groei van het personeelsbestand tijdens de coronapandemie, toen mensen thuis zaten en meer tijd besteedden aan sociale media. Met het einde van lockdowns kwam ook een einde aan die omzetgroei.

Over het vierde kwartaal rapporteerde Meta een winst van 4,65 miljard dollar - een daling van 55 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Die daling had voor een belangrijk deel te maken met kosten van 4,2 miljard dollar in verband met de reorganisatie, met name de ontslagen. Het was het derde opeenvolgende kwartaal dat de winst van Meta terugliep.