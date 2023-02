‘Manifesteer’ een beter leven met deze waandenkers van TikTok

Wil je je leven veranderen maar heb je éigenlijk niet echt de motivatie om er daadwerkelijk wat voor te doen? Dan heb ik goed nieuws voor je. Als je hard genoeg gelooft dat alles goed komt, dan komt het ook écht goed. Aldus knappe, rijke influencers op TikTok.

Op sociale media zie je wensdenk-influencers uit Generatie-Z fanatiek een beter leven ‘manifesteren’. Het Lucky Girl-syndroom noemen ze het; de overtuiging dat bevestigende mantra’s en een positieve instelling in het leven alledaagse gebeurtenissen in jouw voordeel zullen ombuigen. TikTok-filmpjes getagd met #LuckyGirlSyndrome zijn in totaal bijna 300 miljoen keer bekeken.

De Lucky Girl-syndroomobsessie begon met een TikTokker, de 22-jarige in New York gevestigde contentmaker Laura Galebe. Zij vertelde haar kijkers dat haar leven zó veel mooier was geworden dankzij een simpel trucje: ze herhaalt constant dat geweldige dingen haar overkomen. „Ik beschouw mezelf oprecht als een van de mensen met het meeste geluk die ik ken. Ik krijg uit het niets de meest krankzinnige kansen.” Er is volgens haar geen betere manier om het uit te leggen dan dat het voelt alsof alles in haar voordeel gebeurt. „Probeer een maand lang waangedachtes te hebben en vertel me dat je leven niet is veranderd”, daagt deze spirituele TikTok-goeroe de kijker uit.

Verschillende TikTokkers claimden vervolgens dat het écht werkt. „Bij ons komt alles goed”, manifesteren twee Amerikaanse studentes in de auto terwijl er één smakelijk een bak noedels eet. Het voedsel dat zorgvuldig met een plastic vorkje wordt geprikt is de extra prikkel om de aandacht van Gen-Z-hersenen te behouden. Als de telefoon midden in hun verhaal omvalt doet zich hét moment voor om de wondermethode te toetsen. Ze beginnen fanatiek te bidden: „Bij ons komt alles goed. Dat was de bedoeling. Dat was bedoeld om de kijkers betrokken te houden.”

De vrouwen doen me denken aan de man die eerder deze week tegenover me in de trein een poedertje op zijn hand deed en het opsnoof. Vervolgens begon hij zijn eigen reflectie in het raam een peptalk te geven: „Jij hebt de leiding. Jij bent de baas”, zei hij tegen zichzelf. Ook deze - in de avondspits van genotsmiddelen ‘smikkelende’ - man was aan het manifesteren.

De wet van aantrekking

Het Lucky Girl-syndroom is in wezen gebaseerd op ‘de wet van aantrekking’; een filosofie gebaseerd op het idee dat de energie van onze gedachten alles aantrekt en bepaalt wat ons in het leven overkomt. Het concept dateert in ieder geval uit de negentiende eeuw en wordt door de psychologieonderzoeker Christopher Chabris in The Washington Post omschreven als „een soort super-meme” die elke vijftien of twintig jaar verandert in iets anders. Het idee is ondertussen al ontkracht en wordt gezien als pseudowetenschap.

Manifesteren is niet een helemaal uit de lucht gegrepen fenomeen. Het is een in de psychologie geaccepteerde techniek om jezelf gelukkiger en zelfverzekerder te maken, in sommige gevallen. Zakt de moed je in de schoenen net voor een presentatie? Herinner jezelf er in de spiegel aan dat je goed genoeg bent en het kan.

Maar krijg je voor elke presentatie een paniekaanval van de zenuwen? Dan ben ik bang dat je er hoogstwaarschijnlijk niet alleen met manifesteren komt. Dan is de daadkracht vereist om hulp te zoeken.

Het verschil tussen deze algemene opvatting van manifestatie en het Lucky Girl-syndroom is dat het laatste er van uitgaat dat je met je gedachtes ‘het universum’ al het werk voor je kan laten doen. In plaats van te reflecteren op jezelf en eigen gedrag verlost het Lucky-Girl syndroom je van enige verantwoordelijkheid om een beter persoon te zijn.

Manifesteer dit, manifesteer dat. Het enige wat deze zelfverklaarde TikTok-dalai lama’s tevoorschijn manifesteren is gebakken lucht.