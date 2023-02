Kabinet komt met regeling voor zorgmedewerkers met long covid

Het kabinet komt met een regeling voor zorgmedewerkers die in de eerste golf van de coronapandemie hebben gewerkt en hier ernstige gevolgen van ondervinden. Ook zorgmedewerkers die langer dan twee jaar klachten hebben sinds hun coronabesmetting en hierdoor minder of niet kunnen werken, vallen onder de regeling. Dat meldt minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport, VVD) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Helder ging in december vorig jaar in gesprek met werkgevers- en werknemersorganisaties over een collectieve regeling voor deze specifieke groep zorgmedewerkers. Dat wilde ze doen vanuit „de morele verplichting die het kabinet voelt om deze groep aanvullend te ondersteunen”. Deze gesprekken zijn mislukt omdat de organisaties niet wilden meewerken en daarom komt Helder met een publieke regeling. Het is nog niet duidelijk hoe die regeling eruit gaat zien.

Enkele weken geleden hebben de vakbonden FNV en CNV de overheid gedagvaard om meer financiële compensatie af te dwingen voor zorgmedewerkers die door long covid arbeidsongeschikt zijn geraakt. De bonden hebben de afgelopen tweeënhalf jaar meerdere gesprekken gevoerd met het kabinet over een compensatieregeling, maar tot een akkoord kwam het niet. Nu eisen de vakbonden een eenmalige compensatie van 22.839 euro per medewerker; het standaardbedrag voor beroepsziektes. In haar brief schrijft Helder dat de regeling los staat van het kort geding, maar dat de uitkomst hiervan mogelijk wel wordt betrokken in de regeling.

