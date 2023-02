Gekkekoeienziekte aangetroffen op Nederlandse boerderij

Op een Nederlandse boerderij is BSE, ook wel gekkekoeienziekte, aangetroffen bij een dode koe. Dat meldt het Ministerie van Landbouw woensdag. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) onderzoekt momenteel of het gaat om een spontaan ontstane variant of een besmettelijke. De boerderij waar de ziekte is aangetroffen, is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geblokkeerd. De locatie van het bedrijf is niet bekendgemaakt.

De koe werd getest op BSE in het kader van het Europese monitoringsprogramma, waarmee uitbraken van de ziekte moeten worden voorkomen. De gekkekoeienziekte, die in jaren negentig een epidemie onder runderen werd, tast het centrale zenuwstelsel van de dieren aan. Mensen kunnen er de dodelijke hersenziekte Creutzfeldt-Jakob door oplopen, door besmet rundvlees te eten.

Onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) proberen momenteel te achterhalen om welke variant van de gekkekoeienziekte het gaat. Als het de ‘atypische’ variant betreft, die soms spontaan optreedt bij oudere dieren, is verder onderzoek niet nodig. Is de koe besmet met de ‘klassieke variant’, dan is het dier waarschijnlijk besmet geraakt via het voer. De kans dat ook andere dieren op de boerderij besmet zijn, is in dat geval aanzienlijk. Toen de ziekte in 2011 voor de laatste keer in Nederland werd aangetroffen, bleek het te gaan om een ‘atypisch’ geval.

