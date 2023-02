FVD-kandidaat Provinciale Statenverkiezingen bedreigde meerdere politici online

Een kandidaat die bij de Provinciale Statenverkiezingen op de lijst staat voor Forum voor Democratie (FVD) heeft op sociale media meerdere politici, onder wie minister Sigrid Kaag (Financiën, D66), bedreigd. Dat meldt Omroep Brabant woensdag. Wim Kreté uit Drunen, in maart op plek twaalf op de lijst van Forum voor Democratie voor de Provinciale Staten in Brabant, schroomde de afgelopen maanden niet om verschillende landelijke politici openlijk uit te schelden, verdacht te maken en te bedreigen. Het is niet de eerste keer dat FVD voor soortgelijke bedreigingen in opspraak komt.

Zo richtte Kreté zich in meerdere tweets op intimiderende toon tot Kaag. „Kaag, wat zul jij diep vallen straks, wanneer de bevolking wakker word. (…) Je leeft in reserve tijd, nog even Sigridje!”, schreef hij in november. Ook verzekerde Kreté haar van een „eerste rij zitplaats bij het Neurenberg-tribunaal 2.0”. „Vuil vies monster, jij komt na Rutte als tweede op het schavot. Je zult je verdiende straf niet meer kunnen ontlopen. Het volk zal geen traan om je laten, dat is verzekerd!” Ook oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge werd herhaaldelijk met dreigende taal belaagd.

In het verleden hielden meerdere politieke partijen Forum voor Democratie verantwoordelijk voor de toegenomen dreiging door Nederlandse burgers aan het adres van politici. De politieke partij zou haar achterban opstoken met complottheorieën. Het is bovendien niet de eerste keer dat een lokale politicus van Forum voor Democratie, die dinsdagavond hun lijst voor de verkiezingen bekendmaakte, in opspraak raakt. In Helmond trad eerder gemeenteraadslid Manfred Smol af, nadat bleek dat hij op sociale media Mark Rutte en Hugo de Jonge met nazikopstukken vergeleek. Ook Jan van Eerd, nummer twee voor de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven bedreigde Denk-politicus Tunahan Kuzu en maakte De Jonge uit voor „massamoordenaar” op Twitter. Voor hem waren geen consequenties.

Lees ook: FVD nodigde ‘baas’ van belager van Kaag uit in Tweede Kamer