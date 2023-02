Federal Reserve neemt gas terug met renteverhogingen

De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, heeft woensdag de rente minder verhoogd dan bij de laatste paar rentevergaderingen.

Het belangrijkste Fed-rentetarief ging met 0,25 procentpunt omhoog naar een bandbreedte van tussen de 4,5 en 4,75 procent. In december verhoogde het Fed-bestuur de rente nog met 0,5 procentpunt, en daarvoor enkele keren met 0,75 procentpunt.

Met de renteverhogingen, die in maart vorig jaar begonnen, probeert de Fed de inflatie in de Verenigde Staten te drukken. Renteverhogingen maken het duurder om geld te lenen. Dit remt de economische activiteit af, en uiteindelijk de prijsstijgingen. De Amerikaanse inflatie bedroeg in december 6,5 procent. Dit is het laagste niveau in ruim een jaar tijd, maar nog steeds drie keer zo hoog als de Fed-doelstelling van 2 procent.

De Fed stelde tegelijk met het rentebesluit dat de Amerikaanse economie nog steeds ‘bescheiden’ groeit, maar de arbeidsmarkt te maken heeft met een ‘robuuste stijging’ van de werkgelegenheid. De formulering waarin de Fed verdere renteverhogingen in het vooruitzicht stelt veranderde niet. „We zijn er volledig aan toegewijd de inflatie terug te brengen naar 2 procent”, zei Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens een persconferentie die op het besluit volgde. „We zijn nog niet op het punt waar het monetair beleid voldoende beperkend is.”

Op de financiële markten werd dat beschouwd als een poging om de stemming op de beurzen wat te temperen. Daar is de laatste weken de verwachting dat de tijd van verdere renteverhogingen spoedig ten einde loopt, en de piek in de rente halverwege dit jaar zal worden bereikt.

Of de poging van Powell het enthousiasme in te tomen lukte, leek woensdagavond de vraag: de Amerikaanse dollar zakte licht weg naar een waarde boven de 1,09 per euro, hetgeen de zwakste koers is sinds maart vorig jaar. Een lager dan verwachte rente kan een munt verzwakken. De aandelenindices Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq lieten na het besluit een gemengd beeld zien.

Lastig voor de Fed is dat de zogeheten kerninflatie, waarvan energie- en voedselprijzen zijn uitgezonderd, hoog blijft en zelfs toeneemt. Deze kerninflatie, die de onderliggende inflatiedruk weergeeft, lag in december op 5,7 procent op jaarbasis, tegenover 5,4 procent in november. Onder meer diensten en consumptiegoederen bleven duurder worden.