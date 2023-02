Emotionele rit in Indonesische pixel-game

Game A Space for the Unbound Door: Mojiken Voor: Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series X|S, pc. 19,50 euro ●●●●●

Godzijdank: er is steeds meer ruimte voor games uit landen buiten Japan en het Westen. Spellen als de Taiwanese horrorgame Devotion en de Indonesische koffietentjessimulator Coffee Talk boden ons de afgelopen jaren al een frisse blik op het medium, een inkijkje in andere culturen door de mensen die er daadwerkelijk wonen.

Het eveneens Indonesische Mojiken kan zijn nieuwe game A Space for the Unbound met trots in datzelfde rijtje plaatsen. Dit verhalende spel verkent gevoelens van trauma, depressie, creativiteit en nostalgie, en dompelt je onder in het Indonesië van de jaren negentig. De heerlijk kleurrijke pixeltekeningen brengen het dorp van tieners Atma en Raya sfeervol tot leven.

Dromen bewerken

In een droom ontmoet Atma een jong meisje die schrijfster wil worden. Samen werken ze aan een verhaal. Wanneer hij vervolgens in het klaslokaal van zijn middelbare school wakker wordt, ontdekt hij een magische kracht waarmee hij in de belevingswereld van anderen kan duiken en hun trauma’s en dromen kan bewerken. Dan blijkt dat zijn vriendin Raya ook krachten heeft. Wat is er aan de hand?

Je wandelt vijf hoofdstukken lang door het dorp, en lost simpele puzzels op – meestal door de juiste voorwerpen te vinden of aantekeningen te maken over gevonden informatie. Af en toe doet de game heerlijke uitstapjes met hommages aan Street Fighter en advocatengame Ace Attorney, maar moeilijk wordt het nooit. Dat hoeft ook niet. Laat de sfeer en het verhaal over je heen rollen, en geniet van een emotionele, verrassende rit.