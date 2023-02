Een kabeltrui voor elke maat hond

Focus

„Ik ga geen euro in dat achterlijke plan van je investeren”, zei de vader van Victoria de Fonkert toen ze hem twee jaar geleden vroeg om financiële hulp bij het opzetten van een kledingmerk voor honden. Dus besloot ze het appartement in Amsterdam dat haar ouders in 2012 geschonken hadden aan haar en haar zus (die inmiddels ergens anders woonde) te verkopen. Ze had geen dak meer boven haar hoofd maar genoeg geld om de fabriek te betalen die haar eerste collectie hondentruien moest gaan produceren. „Ik ging weer bij mijn ouders wonen. Na acht jaar Amsterdam was ik opeens terug in Numansdorp. Dat was wel even wennen.”

Inmiddels bestaat Furmey – een samentreksel van haar ouders’ achternamen: Vermey en De Fonkert, met een ‘u’ om naar het Engelse woord voor vacht te verwijzen – ruim een jaar. Op haar instagrampagina (@furmeyworld) verschijnen elke dag stories van klanten van over heel de wereld die hun honden fotograferen in haar ontwerpen. In de truien bijvoorbeeld, gemaakt van luxe materialen als mohair, alpaca- en merinowol. Of in de gewatteerde jasjes met een knaloranje logovoering van een gerycled materiaal dat is ontwikkeld door de beroemde Italiaanse stoffenfabrikant Limonta, waar ook Prada en Hermès klant zijn.

Ze verkoopt ook leren halsbanden, speeltjes gemaakt van natuurlijk rubber en poepzakjes gemaakt van plantaardig materiaal. Alles in het vaste kleurenpalet van paars, oranje en zeegroen. Het logo – een hondenneus in de vorm van een hartje – komt vaak terug als patroon. De Fonkert ontwerpt alles zelf, met hulp van een freelance ontwerper.

Poedel Scotty

Victoria de Fonkert (29) studeerde bedrijfskunde, deed daarna een tijdje sales voor een Nederlands sneakermerk en runde een agentschap voor influencers. Maar pas bij Furmey had ze het idee dat ze haar roeping had gevonden. Ze glundert als ze over haar bedrijf praat.

„Ik was al jaren op zoek naar mooie truitjes en jassen voor mijn poedel Scotty”, vertelt ze via FaceTime vanuit het piepkleine en met dozen volgestapelde appartement in Parijs, waar ze nu tijdelijk woont en werkt. „Poedels hebben geen ondervacht, en hebben het snel koud. Dat geldt ook voor windhonden en bulldogs. Eerst kocht ik die kleren gewoon bij de dierenwinkel, maar dat is fast fashion. Je betaalt 15 euro voor een truitje en na een week kun je het weggooien. Omdat het synthetisch is, verwarmt het ook niet goed.”

De gaten voor de pootjes zijn eivormig, waardoor de honden veel vrijer kunnen bewegen

Aan de andere kant van het spectrum heb je de hondenlijnen die bijna alle grote modehuizen sinds de pandemie – toen mensen massaal huisdieren namen – hebben gelanceerd. Prada in 2020. In 2021 volgden Versace, Hermès en Dsquared, vorig jaar Gucci en Celine.

„Ik heb wel eens voor een paar honderd euro een jasje van Moncler gekocht”, zegt De Fonkert, terwijl ze haar hand door haar lange bruine haar haalt. „Dat zag er leuk uit en de kwaliteit van de stof was mooi, maar de fit was niet goed. Je merkt dat hondenkleding voor dit soort merken een bijproduct is en niet hun core business. Neem nou Prada, die hebben leuke hondenkleren, maar verkopen ze in drie maten. Terwijl er natuurlijk honden zijn in veel meer verschillende groottes.” De Fonkert biedt acht verschillende maten aan en is van plan dat uit te breiden.

De pasvorm ziet ze als haar grootste prioriteit. Toen haar eerste productie van 300 truien mislukte – ze zaten net niet goed en de kwaliteit was minder luxe dan ze had gehoopt – verkocht ze ze voor 40 euro (haar huidige truien beginnen bij 179 euro) aan 150 hondeneigenaren. Die vulden vervolgens in ruil voor een Furmey-voucher een uitgebreide enquête in. „Aan de hand van die feedback hebben we de patronen compleet aangepast. Een voorbeeldje: de hondenjassen van bijna alle merken hebben ronde gaten voor de pootjes, maar bij ons zijn de gaten eivormig, waardoor de honden veel vrijer kunnen bewegen.”

Printemps

In 2021 lanceerde ze de eerste truien in haar webshop. „Ik verkocht bijna niks. Het prijsverschil met de dierenwinkel was te groot voor veel mensen. In vergelijking met Amerika en Azië, waar mensen bereid zijn om meer te betalen voor kwalitatieve hondenproducten, liep Nederland achter.” Ze besloot op grotere markten te focussen. „De Franse warenhuisketen Printemps was mijn grote wens. Twee jaar geleden schreef ik mijn ultieme dromen voor Furmey op en daar stond ‘lanceren in Printemps’ tussen.”

Nadat de ene na de andere winkel uit Duitsland en Engeland haar had afgewezen, besloot ze in het voorjaar van 2022 achter Printemps aan te gaan. „Ik zat op een zondagavond te huilen op de bank omdat niks lukte. Toen heb ik uit wanhoop de ceo van Printemps, met wie ik al eerder kort contact had gehad via LinkedIn, een berichtje gestuurd. Heel brutaal: ‘Mag ik deze week een kwartier van je tijd? Ik rijd er speciaal voor naar Frankrijk. Als je mijn merk niks vindt, hoor je hierna nooit meer iets van me.’ Op maandag had ik een mail: ik mocht op dinsdag langskomen bij een van de inkopers.”

Met succes. Want van begin november tot eind januari had ze een pop-upshop bij de Parijse vestiging van Printemps, prominent tussen de shop-in-shops van Dior en Fendi ingeklemd. De spullen stonden uitgestald in een paars-oranje-zeegroen decor dat een hondencircus voorstelde, met in het midden een podium waarop bezoekers hun hond konden laten fotograferen in een Furmey-kledingstuk.

In haar eerste week in het warenhuis had ze zo’n honderd Parijse hondenbezitters uitgenodigd voor een feestje. Alleen had ze dat niet aan Printemps laten weten. „Opeens stond de benedenverdieping vol met tientallen honden, de voordeur was helemaal geblokkeerd. De security kon me wel schieten.”

Op dit moment is Furmey alleen nog online te koop bij Printemps, alsook via de eigen webshop en vier andere online winkels. „Mijn doel is om de pop-up dit jaar ook in andere landen te openen. Ik ben in gesprek met warenhuizen in Zuid-Korea en Japan. Sinds Printemps nemen inkopers de telefoon opeens wél op.”

