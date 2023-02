De Mos deed ‘alles voor macht, prestige, status’, zegt het OM

Terwijl twee officieren van justitie elkaar twee dagen lang afwisselen bij het voorlezen van het 147 pagina’s dikke requisitoir van de zaak-Tyrus, heeft Richard de Mos vooral oog voor zijn mobiele telefoon. Zodoende weten zijn 23.500 volgers op Twitter al ruim voordat woensdagmiddag de strafeis tegen de Hart voor Den Haag-voorman is uitgesproken, wat die vindt van de corruptieverdenkingen aan zijn adres.

„Dat het Openbaar Ministerie geen probleem heeft met jokkebrokken en complottheorieën lanceert, blijkt wél!”, twittert hij vanuit de rechtbank in Rotterdam, terwijl de officieren aan het woord zijn. „Dit is een politiek proces in optima forma. Politieke tegenstanders mogen mij bij verhoren van de Rijksrecherche kapotmaken.”

En dan volgt de eis: De Mos moet, als het aan het OM ligt, 22 maanden de cel in. Ook zou de voormalige wethouder van Den Haag vier jaar lang geen bestuurlijk ambt meer mogen bekleden, en moet hij een boete van 8.500 euro betalen. Dit vanwege „overweldigende bewijzen” dat de 46-jarige lokale politicus zich samen met partijgenoot en mede-wethouder Rachid Guernaoui (50) schuldig maakte aan corruptie, meineed, schending van het ambtsgeheim en leiding geven aan een criminele organisatie met zes medeverdachten.

Guernaoui, die woensdag voortdurend de officieren – soms hoofdschuddend – aankijkt, krijgt als het aan het OM ligt zestien maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk. Ook hij zou vier jaar geen bestuurlijk ambt mogen bekleden. Bij de strafmaat heeft het OM rekening gehouden met het feit dat De Mos en Guernaoui meer dan 36 maanden moesten wachten op hun rechtszaak. Daardoor is de redelijke termijn overschreden en is de eis 10 procent verlaagd.

Eeuwig gevecht met de macht

De Mos gunt zichzelf geen tel de tijd om de mogelijke celstraf op zich in te laten werken. Hij voelt zich geen verdachte, maar politicus in een eeuwig gevecht met de gevestigde macht – ook al is zijn schare supporters in de rechtbank uitgedund tot een enkele dommelende vrouw in een groengeel jasje. Daar staat een overweldigende mediabelangstelling tegenover. Terwijl de andere verdachten hun jas aantrekken en de rechtszaal stilletjes verlaten, doet hij tegenover zeven draaiende camera’s zijn verhaal.

Het is na zes dagen van het corruptieproces een bekende riedel. Waar het OM zijn ombudspolitiek ziet als „pijnlijk ondemocratisch” en „pure vriendjespolitiek”, legt hij nog eens uit dat hij voor alle ondernemers van Den Haag even hard zijn best heeft gedaan, allerminst corrupt is, samen met zijn advocaat Peter Plasman vanaf maandag alles zal weerleggen en dat „het recht zal zegevieren.”

De soundbites van De Mos staan in schril contrast met het requisitoir van het OM, waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe ver De Mos ging voor het klein groepje ondernemers dat zijn partij financieel steunde. Het relaas is onderbouwd met honderden onderschepte WhatsApp-berichten en e-mails, afgetapte telefoongesprekken, gemeentelijke stukken en met belastende getuigenissen van ambtenaren en oud-wethouders.

Die waren, in de woorden van het OM, „bepaald niet verrast” dat er een corruptiezaak tegen De Mos liep, omdat ze in de maanden voor de inval in het Haagse stadhuis in 2019 „oneigenlijke druk door een dominante wethouder” ervoeren. De Mos deed „alles voor macht, prestige en status”, aldus het OM. „Hij voelt zich nog altijd superieur. Tot enig zelfinzicht zal ook deze strafzaak hem niet brengen.”

Niets was te gek voor De Mos bij het bedienen van zijn achterban, aldus het OM. Van het doorspelen van vertrouwelijke informatie, het initiëren van de verkoop van gemeentepanden en het afstemmen van inspreekteksten en zijn gemeentelijke beleid tot het beïnvloeden van vergunningstrajecten en het bemiddelen bij de verkoop van een stukje gemeentelijk ‘snippergroen’ aan een partijsponsor die een grotere tuin wilde.

Shinen en spierballen

Zijn handelen overgoot De Mos volgens het OM met termen als „shinen, korte lijnen, handig, spierballen, goed voor de stad, slappe medebestuurders”. In werkelijkheid diende hij „persoonlijke belangen, baten en eigen gewin”, aldus de aanklager.

De eisen van het OM zijn ernaar. Voormalig Hart voor Den Haag-raadslid Nino Davituliani (39) kreeg de laagste eis: drie maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf, onder andere voor meineed en het ronselen van volmachtstemmen in de Schilderswijk.

De Turks-Nederlandse horecaondernemers Erdinç (45) en Atilla Akyol (46) hoorden celstraffen tegen zich eisen, wegens onder meer omkoping en het ronselen van stemmen. Atilla had een geladen vuurwapen in huis. Hij krijgt als het aan justitie ligt twaalf maanden cel waarvan zes voorwaardelijk, zijn broer elf maanden waarvan vijf voorwaardelijk.

Voor hun aandeel in het omkopen van De Mos en Guernaoui en deelname aan een criminele organisatie wil het OM dat de Haagse vastgoedondernemers Dennis Buis (44) en Edwin Jansen (56) ook de gevangenis in gaan. Jansen twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk en Buis elf maanden waarvan vijf voorwaardelijk. De behandeling van de zaak tegen de derde verdachte vastgoedman, Michel Zaadhof (53), volgt op 7 maart.

De advocaten van de overige zeven verdachten komen volgende week aan het woord.