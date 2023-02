De indrukwekkendste foto’s van de maand

Rondom de jaarwisseling voerden Russische militairen raket- en droneaanvallen uit op Oekraïense steden – nog altijd is de oorlog in volle gang. Anatolii Kaharlytskyi (73) staat in Kiev in zijn huis, dat door een van die aanvallen op Oudjaarsdag zwaar is beschadigd. Zijn schoondochter kwam door de aanval om het leven. Zelf raakte Kaharlytskyi gewond.

Foto Renata Brito / AP