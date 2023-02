CBS: dalende inflatie, dagelijkse boodschappen in januari duurder

De inflatie is afgelopen januari weer gedaald, tot 7,6 procent vergeleken met vorig jaar. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerde eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In december waren consumentengoederen en -diensten nog 9,6 procent duurder dan een jaar eerder. Bij de piek in september was nog sprake van een inflatie van 14,5 procent.

Het is al de vierde maand op rij dat de inflatie afneemt. Dat is onder meer te danken aan het prijsplafond op energie, dat de energiekosten voor veel huishoudens behoorlijk drukt. In januari bleken de energieprijzen, die het CBS berekent op basis van nieuwe energiecontracten, 0,3 procent goedkoper dan een jaar eerder, al bleven de energieprijzen wel fors hoger dan een jaar geleden. De prijzen van industriële goederen gingen juist minder hard omhoog.

Toch vertaalt de afname van de inflatie zich niet in een goedkoper bonnetje aan de supermarktkassa. Sterker, de dagelijkse boodschappen zijn in januari weer wat duurder geworden. Het tempo waarin prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak op jaarbasis stijgen lag in januari (14,5 procent) nog wat hoger dan in december (14 procent).

Lees ook: Hoe gaat het energieplafond er nou precies uitzien, en wat wordt de energierekening?