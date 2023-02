Voordat we een goede vriendin in Essen gingen bezoeken, zou ik een Krustenbrot kopen. Tegenover een filiaal van een keten ontdekte ik een kleinere winkel met op de gevel: Die zweite Liebe. Een ambachtelijke bakker? Het bleek om brood van de vorige dag te gaan. Ik biechtte mijn inkoop op bij mijn vrouw. Zij vertelde onze vriendin hoe ik me door een tweede liefde had laten misleiden. De vriendin leek opgelucht: het ging niet over haar relatie met mij. Het brood was bekömmlich: precies zoals mij was verteld.

