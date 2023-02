Het bedrijf ASML uit Veldhoven ontwikkelt en produceert de meest geavanceerde lithografiesystemen ter wereld. Kopers van die systemen kunnen er chips mee maken. De toekomst van het bedrijf ziet er prachtig uit. Want chips moeten steeds kleiner, krachtiger en energiezuiniger worden; de technologie daarvoor maakt ASML. Het bedrijf investeert miljarden euro’s per jaar aan onderzoek om de beste te blijven. Hoewel er concurrenten zijn op de wereldmarkt, is ASML eigenlijk een monopolist.

Maar vanwege geopolitieke spanningen willen de VS dat de Nederlandse overheid ASML een exportverbod naar China oplegt. Amerika, bemoei je met je eigen zaken, dacht ik lange tijd. Concurrentie en vrijhandel zijn de motor van de vooruitgang. Daardoor komen de beste bedrijven bovendrijven, en die bezorgen ons hoogwaardige kennis, welvaart en banen.

Maar ik ben daar anders over gaan denken. Niet in de laatste plaats door de houding die ASML zelf in dit debat inneemt. Het bedrijf haalt alles uit de kast om onder een exportverbod naar China uit te komen. Zo waarschuwde bestuursvoorzitter Peter Wennink van ASML dat Beijing door exportbeperkingen juist zelf technologie zal gaan ontwikkelen waarmee het geavanceerde chipmachines kan maken. Dan verlies je controle.

Hoewel de exacte implicaties van een deal over een exportverbod tussen de VS en Nederland en ook Japan nog onduidelijk zijn, stelde Wennink: de dood van de globalisering zal zich tegen ons keren. De wachttijden voor auto’s, windmolens en medische apparatuur zullen langer worden. Het „grenzeloze ecosysteem” komt in gevaar als we China isoleren.

Met het argument dat vrijhandel de wereld verbetert, wilden we misstanden niet zien

Waarom gaat ASML er klakkeloos van uit dat China een betrouwbare handelspartner blijft voor Europa? Waarom toont het bedrijf zich niet ongerust over mogelijke cyberspionage en andere oneerlijke praktijken, zoals diefstal van intellectueel eigendom? Waarom lijkt ASML niets geleerd te hebben van het failliet van de Europese Rusland-politiek? Het idee van ‘Wandel durch Handel’, verandering door handel, blijkt op het totalitaire Rusland een averechts effect gehad te hebben. En dan is Rusland een land dat ergens nog de schijn van democratie ophoudt. China is een dictatuur die minderheden genadeloos onderdrukt en waarin het individu de godganse dag (digitaal) gemonitord wordt.

De wereld is sinds 24 februari 2022 radicaal veranderd. Er woedt een strijdt tussen de vrije democratische wereld en die van het totalitaire machtsdenken. Handel en investeringen in China kunnen onze veiligheid raken. Het stelen van technologie door de Chinezen is ook een risico.

Uiteraard zal een exportverbod een negatief effect hebben op het bedrijfsresultaat en de aandelenkoers van ASML. Maar het is geen kwestie van leven of dood voor het bedrijf. Klanten staan in de rij; 15 procent van zijn afzetmarkt verliezen is voor ASML uiteindelijk geen probleem. Bovendien blijven er genoeg handelsmogelijkheden over met China, zoals onderhoud en reparaties op bestaande machines, trainingen en verkoop van minder geavanceerde chipmachines. Nederland en China kunnen ook prima samenwerken op gebieden als duurzaamheid.

Het wordt tijd dat ASML wakker wordt en beseft dat vrijhandel ten koste van alles geen dogma meer is. Het wordt tijd dat ASML zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze kwestie erkent en juridisch getouwtrek met de Amerikaanse overheid voorkomt. Veel te lang hebben politiek en bedrijfsleven in het Westen de ogen gesloten voor wereldwijde misstanden, met het argument dat vrijhandel de wereld verbetert. Nu die vlieger niet meer opgaat, moeten politiek en bedrijfsleven samen de verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen dat geavanceerde technologie nog langer in verkeerde handen valt.

Je kunt geen hek om Veldhoven bouwen, maar globalisering zonder Realpolitik is evenmin nog een optie.

Aylin Bilic is headhunter en publicist.

Nieuwsbrief NRC Economie De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven