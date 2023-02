American football-speler Brady (45) kondigt opnieuw afscheid aan, nu ‘voorgoed’

American football-icoon Tom Brady (45) kondigde precies een jaar geleden zijn afscheid aan van de sport, maar krabbelde een maand later alweer terug. Nu is het besluit dan toch echt „voorgoed” gevallen, meldt hij woensdag op zijn Instagram. De uitschakeling van zijn team Tampa Bay Buccaneers in de play-offs van de National Football League (NFL) tegen de Dallas Cowboys, twee weken geleden, was zijn laatste wedstrijd als prof. Daarmee komt een eind aan een 23-jarige carrière, waarin Brady maar liefst zeven keer de Super Bowl won.

Brady wordt in zijn sport gerekend tot de grootste allertijden. Zijn aankondiging van vorig jaar was geruchtmakend. Via het Twitteraccount van zijn bedrijf lekte het voornemen uit, waarna de geruchtenstroom op gang kwam. Een paar dagen later kwam de toen 44-jarige Brady, die altijd had gezegd pas op zijn 45ste te willen stoppen, zelf met het verlossende antwoord. Hij kon het niet meer opbrengen nog een seizoen door te gaan.

Zijn terugkeer, anderhalve maand later, was al even spraakmakend. „Ik heb me gerealiseerd dat mijn plaats nog steeds op het veld is, en niet op de tribune. Die tijd komt nog wel, maar nu nog niet”, schreef Brady. Hij tekende een nieuw contract bij de Tampa Bay Buccaneers, waarmee hij in 2021 zijn zevende Super Bowl had gewonnen. „Er zijn nog enkele onafgemaakte zaken.”

Recordhouder

Een achtste Super Bowl-titel kwam er niet. Met Brady haalden de Buccaneers de play-offs, waarin de Dallas Cowboys te sterk waren. Wel scherpte hij enkele van zijn eigen NFL-records verder aan. Zo is Brady houder van de meeste gegooide yards (89.214) en touchdowns (649) in de NFL.

Zijn aankondiging verliep woensdag minder spectaculair dan een jaar eerder. „Je krijgt maar één kans om een superemotioneel afscheid te nemen, en ik heb de mijne vorig jaar al gebruikt”, zei Brady in zijn afscheidsvideo. Vorig jaar werd bekend dat het Amerikaanse Fox Sports Brady na zijn carrière voor tien jaar heeft vastgelegd als analist, naar verluidt voor een totaalbedrag van 375 miljoen dollar (343,5 miljoen euro).