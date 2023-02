Aflevering 3: Rookgordijn

Warme, droge zomers en zachte, natte winters. Het Nederlandse klimaat gaat steeds meer lijken op dat van Bordeaux en omgeving. En dat betekent ook: een toenemend risico op natuurbranden door klimaatverandering. In deze aflevering volgen Floor Boon en Maarten Dallinga een natuurbrand, en bespreken de rol van bedrijven en burgers bij het voorkomen van ontwrichtend extreem weer. Driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen, maar ons doen loopt achter op ons denken. Hoe werkt de psychologie achter ons eigen gedrag?

