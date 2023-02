Advies: geef donorkinderen ‘op elk gewenst moment’ toegang tot informatie over biologische ouder

De leeftijdsgrenzen waarop donorkinderen informatie kunnen krijgen over hun biologische ouders zijn arbitrair, stellen onderzoekers van de Universiteit van Humanistiek, onderzoeksbureau Pro Facto en stichting Fiom. Ze adviseren zorgminister Ernst Kuipers (D66) om donorkinderen op „elk gewenst moment” toegang te geven tot informatie over hun donorouder. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Kuipers woensdag dat hij voor de zomer zal besluiten of hij meegaat in het advies.

Op dit moment kunnen donorkinderen vanaf hun twaalfde informatie opvragen over kenmerken van hun biologische ouder, zoals haarkleur en beroep. Vanaf het zestiende jaar is het mogelijk de identiteit van de donor te achterhalen. De wet werd in 2004 ingevoerd, volgens de overheid onder meer om de privacy van donoren te beschermen. Maar „weten van wie je afstamt is een kinder- en mensenrecht”, aldus de onderzoekers. Volgens hen is niet goed uitgelegd waarom dat recht met de wet ingeperkt is. Geen informatie krijgen tot de donorinformatie kan zorgen voor gevoelens van onrecht, schrijven ze. Ook zouden donorkinderen aangeven dat zij een deel van hun identiteit missen.

De onderzoekers doen bewust geen voorstel voor een andere leeftijdsgrens. „Gezinnen weten zelf het beste op welke manier en op welk moment het past om toegang te krijgen tot informatie over de donor. Het is niet aan de overheid om dit te bepalen.” Wel is het volgens hen belangrijk dat gezinnen met donorkinderen goede voorlichting en ondersteuning krijgen, om hun kind zo op een goede manier over hun biologische ouder te kunnen vertellen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van ZonMw, de overheidsorganisatie die innovatie en onderzoek in de zorg financiert. Het ministerie van Kuipers had zelf gevraagd om een advies over de leeftijdsgrenzen.

Lees ook: Met een donordetective op zoek naar je vader