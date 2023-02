ACM: energieleveranciers zijn ontransparant over prijzen

Energieleveranciers moeten transparanter zijn over de tarieven die ze hanteren. Dat wil de Autoriteit Consument & Markt (ACM) woensdag. Volgens de ACM kunnen consumenten namelijk veelal lastig tarieven vergelijken van elektriciteits- en gascontracten omdat websites van energiemaatschappijen onduidelijk zijn. De waakhond stelt een onderzoek in naar Eneco, Essent en Vattenfall om te controleren of hun tarieven niet „onredelijk” zijn.

Na de ongekende piek in energieprijzen die volgde op de Europese sancties tegen Rusland afgelopen jaar, begint de druk op energiemarkt wat af te nemen. Uit een nieuw opgezette monitor van de ACM, waarin consumenten kunnen zien wat de maandelijkse kosten zijn van verschillende contracten op basis van hun eigen gebruik, blijkt dat de tarieven voor energiecontracten voor huishoudens die boven het prijsplafond zitten tot wel honderden euro’s per jaar kunnen oplopen. Dat de kostenverschillen niet altijd duidelijk worden weergegeven door leveranciers zelf, vindt de ACM problematisch.

Lees ook EU kondigt radicale ingreep energiemarkt aan, maatregelen die tot voor kort onmogelijk leken

Voor de oorlog in Oekraïne was er meer prijsconcurrentiestrijd tussen aanbieders, die ook actief klanten wierven, waardoor vergelijken makkelijker was. Dat deden de leveranciers bijvoorbeeld door standaardcontracten aan te bieden waarmee consumenten tarieven konden vergelijken. Die contracten zijn er nog steeds, maar tegenwoordig zijn ze doorgaans juist het allerduurst, en voor huishoudens die op de kosten willen letten dus bij uitstek ongeschikt.

Door het prijsplafond waaronder de meeste huishoudens vallen, is er minder reden voor consumenten om te letten op tarieven. Dat zou voor energieleveranciers heel goed kunnen uitpakken omdat ze hoge kosten kunnen rekenen die deels door de overheid worden vergoed. Toch wil het kabinet dat de bedrijven „redelijke” winstmarges hebben, en niet te veel profiteren van de stijgende energieprijzen. Essent, Eneco en Vattenfall zijn de grootste spelers op de markt, en dus begint de ACM met onderzoek naar de tarieven van deze drie bedrijven.