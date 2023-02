Aantal ondersteunende ZZP'ers in cultuursector in coronatijd bijna gehalveerd

De impact van corona op het werk in de culturele sector is ongelijk verdeeld en de sector kampt nog steeds met een flink personeelstekort. Dat blijkt uit de Cultuurmonitor 2022 die de Boekmanstichting dinsdag presenteerde.

De cultuurmonitor kijkt onder andere naar het verschil tussen werknemers en zelfstandigen. Het aantal werknemers nam af in 2020 en herstelde zich deels in 2021, terwijl het aantal zzp’ers bleef groeien: tussen 2019 en 2021 van 141.860 naar 149.830. Omdat de cultuurmonitor 2022 niet beschikt over alle cijfers van 2022, is niet te zeggen hoe die ontwikkeling vorig jaar was.

De groei geldt niet voor alle beroepen in de culturele sector. Het aantal zzp’ers in de podiumkunsten dat zich niet met het artistieke werk bezighoudt, zoals technici en ondersteunend personeel, daalde in deze periode van 1.910 naar 1.090 personen – bijna een halvering. Vorig jaar zijn dan ook regelmatig voorstellingen en optredens afgezegd, onder meer bij ITA, omdat er onvoldoende personeel was. In de zogeheten creatieve zakelijke dienstverlening van bijvoorbeeld architecten en ontwerpers nam het aantal banen juist toe, net als de omzet van deze zelfstandigen.

Uit de analyse blijkt dat de groei van het aandeel zzp’ers vooral van kunstenaars komt. Het aantal zelfstandigen in de Nederlandse arbeidsmarkt nam tussen 2010 en 2021 toe met 37 procent. In die periode groeide het aantal zzp’ers in de culturele en creatieve sector met 61 procent. Het leeuwendeel van deze groei komt uit de deelsector ‘Kunsten en cultureel erfgoed’, waar bijvoorbeeld podiumkunsten onder vallen. Daar was de toename 75 procent, terwijl in deze deelsector al het grootste deel van de zelfstandigen in de culturele sector te vinden is.

Het eerste bijna helemaal lockdownloze jaar 2022 was al met al een zwaar jaar voor de culturele sector, constateert de Boekmanstichting. Het publiek keerde terug, maar niet in de aantallen van voor corona. Ook kampt de sector, zoals bekend, met nieuwe problemen als gestegen energiekosten en inflatie.