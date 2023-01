Was er nou wel of geen bod van 13 procent? Ja, zeggen de ziekenhuizen. Nee, zegt de bond

Wat is er gebeurd tijdens de onderhandelingen tussen de vakbonden en de ziekenhuizen in de nacht van maandag op dinsdag? Dinsdagochtend vroeg bracht de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een persbericht uit waarin het zei „verbijsterd” te zijn over een afwijzing van de vakbonden. Die zouden een bod van 13 procent loonsverhoging hebben afgewezen. Maar die lezing strookt niet met de ervaring van de bonden: die zeggen dat er helemaal geen bod lag.

Vertegenwoordigers van de vakbonden en de ziekenhuizen zaten van maandagochtend 11.00 uur tot een aantal uur na middernacht in een hotellobby te onderhandelen – het was alweer de zevende overlegronde. Er werden „serieuze, goede gesprekken” gevoerd, zegt Michel van Erp van vakbond voor zorgprofessionals NU’91. Totdat de vertegenwoordigers van de NVZ van tafel liepen, even later terugkwamen, en meedeelden te vertrekken. Zonder eindbod, dat zou de volgende dag – deze dinsdag – komen (wat uiteindelijk ook, aan het eind van de dag, is gebeurd).

Maar volgens de NVZ was dat eindbod wél al voorgesteld, en zelfs al afgeschoten door de bonden. Het zou gaan om een loonsverhoging van 5 procent in februari, nogmaals 5 procent in december en daarbovenop 3 procent in juni 2024. Een loonsverhoging van in totaal 13 procent over twee jaar, dus. „Over dat bod is vannacht gesproken”, zegt Wouter van der Horst, woordvoerder van de NVZ. „Ik heb de papieren zelf over en weer zien gaan.”

Maar was dat dan ook het eindbod? Ja, zegt hij, „het moet alleen nog netjes op een rij worden gezet. Dat gebeurt nu en wordt later naar de bonden gestuurd.” Was het dan niet wat voorbarig van de NVZ om vanochtend vroeg al met een persbericht over een afwijzing te komen? Nee, zegt hij. „Het wás afgewezen. Maar we sturen het alsnog geformaliseerd op. Natuurlijk hopen we dat er opnieuw over nagedacht wordt.”

‘Waarschijnlijk niet genoeg’

Volgens Joost Veldt, cao-onderhandelaar bij CNV Zorg & Welzijn, lagen er „verschillende varianten op tafel” van nieuwe cao’s, waaronder de genoemde 13 procent. „We hebben aangegeven dat dat voor onze achterban waarschijnlijk niet genoeg zal zijn. Maar om een bod af te wijzen moet ik precies weten wat erin staat – en een compleet bod heb ik nog niet in m’n mail. Je kunt pas goed reageren als je het hele plaatje kent. Er is nu discussie over wie is weggelopen en wie niet, maar feit is dat we er gewoon weer niet uitgekomen zijn.” Ook de onderhandelingen tussen vakbonden en universitaire ziekenhuizen liepen moeizaam, maar daar werd op de valreep van vorig jaar toch een akkoord bereikt, met 10 procent loonsverhoging.

Los van de gebeurtenissen afgelopen nacht en of er wel of geen bod en afwijzing hebben plaatsgevonden, vinden de bonden het voorstel van 13 procent over twee jaar in eerste instantie te mager. Voor het grootste deel van dit jaar – vanaf februari – zou het gaan om een verhoging van ‘slechts’ 5 procent, pas in december dit jaar zou de tweede 5 procent erbij komen. „Dat is te weinig voor dit jaar”, zegt Rob Koster, cao-onderhandelaar van zorgvakbond FBZ. „Tenzij daar goede voorstellen op andere gebieden, zoals minder werkdruk en meer autonomie, tegenover staan. Maar die hebben we – in afwezigheid van een eindbod – nog niet gezien.”

Meer dan het huidige voorstel gaat niet, zegt Van der Horst van de NVZ. Er zijn volgens hem al ziekenhuizen die in het rood belanden als déze afspraak doorgaat. „We hebben de randen opgezocht van wat überhaupt mogelijk is voor ons.”

Zowel de bonden als de NVZ vinden de huidige situatie, waarin de partijen elk heen en weer hun eigen verhaal doen bij de media, onwenselijk. Koster: „We moeten weer terug om de tafel.”