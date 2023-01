Surinaams OM eist opnieuw twintig jaar cel tegen Desi Bouterse in hoger beroep

Het Openbaar Ministerie van Suriname heeft in hoger beroep twintig jaar cel geëist tegen Desi Bouterse. Dat melden Surinaamse media dinsdag. De oud-president van Suriname staat terecht voor betrokkenheid bij de executie van vijftien mannen tijdens de Decembermoorden in 1982. Naast twintig jaar celstraf eiste de officier van justitie dinsdag ook de directe gevangenneming van Bouterse, iets wat eerder niet expliciet genoemd werd.

De zaak tegen de 77-jarige Bouterse loopt al een aantal jaar. In 2019 werd hij al veroordeeld tot twintig jaar cel. Hij was toen nog president van Suriname. Bouterse tekende echter verzet aan bij de krijgsraad. Toch werd er in 2021 opnieuw twintig jaar cel geëist door het Surinaamse OM. In hoger beroep is die straf nu wederom geëist. Naar verwachting zal de rechter later dit jaar uitspraak doen in de zaak.

In december 1982 was Bouterse bevelhebber van het Nationaal Leger, nadat hij twee jaar eerder via een coup aan de macht was gekomen. Tijdens de zogenoemde Decembermoorden werden vijftien prominente tegenstanders van Bouterse in Fort Zeelandia geëxecuteerd. Bouterse heeft altijd zijn schuld ontkend.

