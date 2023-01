Recordaantal neushoorns gestroopt in Namibië

Afgelopen jaar hebben stropers in Namibië een recordaantal neushoorns gedood. In totaal werden 87 van de zeldzame dieren omgebracht, bijna twee keer zoveel als in 2021. Dat blijkt uit cijfers van de Namibische overheid, aldus internationale persbureaus. Stropers hebben het op neushoorns gemunt met name omdat hun hoorns op Oost-Aziatische markten veel geld opbrengen vanwege hun zogenaamde medicinale werking. Het afgelopen decennium zijn zo’n tienduizend Afrikaanse neushoorns door stropers gedood. In 2022 leefden naar schatting iets meer dan 22.000 neushoorns in Afrika.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Milieu, Bosbouw en Toerisme van het zuidwestelijk gelegen Afrikaanse land zijn in 2022 er 61 zwarte en 26 witte neushoorns gedood. Meer dan de helft van de in Namibië gestroopte neushoorns werd gedood in Etosha National Park, een beschermd gebied van meer dan 22.000 vierkante kilometer in het noorden van Namibië.

‘Hotspot’

Neushoornstropers zijn de afgelopen decennia een groot probleem geweest in meerdere delen van Afrika. In natuurreservaten zoals Etosha wordt gepatrouilleerd door gewapende park rangers, met wisselend succes. In het Masai Mara-reservaat in Kenia komen door regelmatige patrouilles de afgelopen jaren veel minder stropers dan voorheen, waardoor dierenpopulaties kunnen herstellen. Maar op andere plekken in Afrika, waaronder Etosha, weten criminele bendes zich met grotere regelmaat door de mazen van de rangers te wurmen. Het ministerie van Milieu spreekt over een ‘hotspot’.

Naast patrouilles is het verwijderen van de hoorns van neushoorns een maatregel die wordt genomen om stropen tegen te gaan. De hoorn, die van hetzelfde materiaal is als nagels, groeit na een paar jaar terug. Namibië was het eerste land dat begon met het preventief afzagen van de hoorns. Tussen 1989 en de vroege jaren negentig werd geen enkele neushoorn zonder hoorn door stropers gedood in Namibië.

Tweeduizend jaar

Toch is ook onthoorning geen waterdichte oplossing; bij het wegzagen blijft een klein maar nog altijd waardevol stuk hoorn over op de schedel, wat het voor stropers soms toch de moeite waard maakt om het dier te doden. Bovendien zien stropers niet altijd of een neushoorn een hoorn heeft voordat ze schieten, of doden ze onthoornde neushoorns om zeker te weten dat ze ze in de toekomst niet meer tegenkomen.

Volgens traditionele Chinese teksten worden de verpulverde hoorns van neushoorns al tweeduizend jaar gebruikt om een breed pallet aan aandoeningen te behandelen, waaronder kanker, reuma, jicht, tyfus, hoofdpijn, katers en slangenbeten. Ondanks het feit dat er geen bewijs is voor de medicinale werking van de hoorns, blijft er voldoende vraag om stropen voor criminele bendes aantrekkelijk te maken.

Extreme armoede

Stropen hangt ook sterk samen met armoede, aldus onderzoekers van armoedebestrijdingsorganisatie The Borgen Project. Het gemiddelde inkomen in Namibië ligt rond de 1.000 euro per maand. De meeste stropers zijn jonge mannen die in extreme armoede leven. De hoorns van een Afrikaanse neushoorn, die tussen de een en drie kilo wegen, leveren op de zwarte markt al gauw 60.000 euro op. Daarvan krijgen de stropers zelf bijna niks. Op stropen staat een gevangenisstraf van 25 jaar in Namibië.