Prominente PvdA’ers en GroenLinksers lid geworden van elkaars partij

Een aantal oud-politici van de PvdA en GroenLinks, onder wie Job Cohen, Diederik Samsom, Bram van Ojik en Hedy d’Ancona, is lid geworden van de andere partij. Zij en tientallen andere PvdA’ers en GroenLinksers doen dit om de samenwerking tussen de twee partijen te versterken, met een fusie als uiteindelijk doel. De partijleden hebben zich verenigd onder de naam RoodGroen, dat de lidmaatschappen van de (oud-)politici dinsdag bekendmaakte.

Ook actieve politici, onder wie de wethouders Linda Voortman (GroenLinks) en Dennis de Vries (PvdA) in Utrecht en Nathalie Kramer (GroenLinks) en Hein de Haan (PvdA) in Leeuwarden, zijn lid geworden van de andere partij. Het dubbellidmaatschap van de prominenten is ongebruikelijk en bij de PvdA zelfs verboden.

RoodGroen haalde de politici en prominenten over deze stap te zetten in aanloop naar partijcongressen van de PvdA en GroenLinks in Den Bosch van komende zaterdag. Het initiatief grijpt die congressen aan als moment om de partijen te vragen een ledenreferendum te houden over een gezamenlijke kandidatenlijst en een verkiezingsprogramma voor de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen. De actiegroep gaat de partijen ook vragen een gezamenlijk verkiezingsprogramma te maken voor de Europese verkiezingen. RoodGroen wil zodoende dat er „één sterke, linkse beweging” ontstaat waar „niemand omheen kan”.

Samen één senaatsfractie

De discussie over intensievere samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks loopt al langer, zowel binnen de partijtoppen als bij de achterbannen. Toen duidelijk werd dat beide partijen niet in het huidige kabinet zouden komen, pleitten prominenten van beide partijen in een opiniestuk in de Volkskrant al voor het „bundelen van krachten” in de Eerste Kamer. Daarop volgde ook kritiek. Zo schreef voormalig-PvdA-leider Ad Melkert dat er een groot cultuurverschil is tussen de partijen. De PvdA probeert volgens hem altijd „kleine stapjes vooruit” te zetten om „de boel bij elkaar te houden”. GroenLinks zou een meer activistische inslag hebben.

Verdere samenwerking is er inmiddels deels gekomen. De partijen gaan daadwerkelijk één fractie vormen in de Eerste Kamer, nadat in juni 76 procent van de PvdA-leden en 80 procent van de GroenLinksers voor een gezamenlijke senaatsfractie stemde. GroenLinks-partijleider Jesse Klaver, die ook een samenwerking wil bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen, liet aan critici weten dat als de gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer niet blijkt te werken, de samenwerking kan worden teruggedraaid.

Premier Mark Rutte (VVD) was afgelopen weekend in een interview met De Telegraaf kritisch op de linkse samenwerking, die hij een beweging noemt die de VVD „nu al moet stoppen”. Hij zei ook dat Nederland niet terug moet gaan naar de tijden van voormalig minister-president Joop den Uyl (PvdA), zonder uit te leggen wat hij hiermee bedoelt.