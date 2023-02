Steven Spielbergs autobiografische jeugdfilm: op de set tussen Godzilla en King Kong

Groepsinterviews via Zoom zijn vaak een gruwel. De ster zit in Londen voor een beeldscherm, wij verschijnen daarop één voor één met een vraag. En soms gebeurt iets onverwachts. Vergeten ze na afloop bijvoorbeeld dat ik nog in de videolounge meekijk als steractrice Michelle Williams zich alleen waant met de marketingmensen. „Ik haal even een frisse neus jongens”, zucht ze. „Sorry voor deze dodelijk saaie martelkamer, ik kwam er echt niet uit!” Korte pauze: „Deze groep was nog best oké trouwens, ze stelden geen vraag over die aap. Bij een apenvraag had ik niet voor mezelf ingestaan.”

We spreken Michelle Williams over haar rol van Mitzi, de moeder van Sammy Fabelman in Steven Spielbergs autobiografische jeugdfilm The Fabelmans. Een rol die haar onlangs haar vijfde Oscarnominatie bezorgde, al behoort ze niet tot de favorieten. We volgen Sammy Fabelman/Steven Spielberg die als scholier al westerns en oorlogsfilms regisseert in de woestijn bij Phoenix, Arizona, en later in Californië mikpunt wordt van pesterij en antisemitisme. Maar het is vooral een pijnlijke terugblik op een scheiding, met overspel en echtelijke vervreemding. De 76-jarige filmmaker broedt al decennia op deze „liefdevolle maar kritische” blik op zijn ouders, maar wachtte de dood van vader Arnold af, die in 2020 op 103-jarige leeftijd overleed – moeder Leah Adler stierf in 2017, 97 jaar oud. Op hoge leeftijd was het echtpaar weer bij elkaar ingetrokken.

Oedipale onderstromen

The Fabelmans bevat oedipale onderstromen: zie moeder Mitzi tijdens een kampeertrip tipsy voor autokoplampen dansen, haar lichaamscontouren al te zichtbaar, terwijl het gezin ademloos toekijkt. Evenals Bennie, vaders beste vriend met wie zij een affaire heeft. Mitzi is een begaafd pianiste, geneigd tot theatrale spontaniteit. Raast er een tornado langs Phoenix dan laadt ze de auto vol kinderen en zet de achtervolging in. Ook koopt ze impulsief een irritant aapje – over wie wij dus geen vragen hebben.

Michelle Williams vertelde The New York Times over haar ‘veilige’, naturalistische acteerstijl, en hoe ze bij Mitzi uit die comfort zone moest met grote gebaren. Bezien door de ogen van een puberende zoon krijgt dat gedrag ook iets gênants, stel ik. Speel je daar als acteur op in? „Acteren is een inside job”, antwoordt Williams. „Ik verplaats me in een personage en hou mij dan niet bezig met hoe anderen tegen haar aankijken.” Er volgen meer korte, obligate antwoorden: „cinema geeft ons inzicht op wat het is om een mens te zijn.” Vijf minuten later: „Cinema leerde mij om een mens te zijn.” Hoeveel vrijheid gunde Spielberg de actrice überhaupt om zijn eigen moeder te spelen? „Een ongelofelijke vrijheid in de scènes zelf, tussen action! en cut! Maar het personage zelf is natuurlijk heel specifiek.”

Godzilla en King Kong

Weinig zin in vandaag, die Williams. Heel anders is het gesteld met de jonge Canadese acteur Gabriel LaBelle, die als tiener Sammy Fabelman een doorbraak beleeft. Hij wiegt en wipt van enthousiasme op de bank als we bij hem in een videolounge belanden. In de eindscene stond hij met Steven Spielberg en David Lynch op de set: de laatste speelt de legendarische regisseur John Ford. Heb je als nieuwkomer dan niet het gevoel tussen Godzilla en King Kong in te staan?

LaBelle: „Dat is het exact! Godzilla en King Kong! Het was de eindscène, je vouwt dan een strik om de film als het ware. Ik was bloednerveus die dag, sprak met niemand en liep rondjes door de kleedkamer. En daar kwam David Lynch de set op, verkleed als John Ford, met ooglapje en sigaar. Steven leek ook opgewonden. David deed zijn tekst in één keer foutloos, alles klopte. Hij was zo goed, zo intimiderend! De enige interactie die ik verder met hem had: na de scène stond David op en zei: ‘kom hier, Sammy!’. Hij omhelsde me en vertrok, dat was het laatste wat ik van David Lynch zag. Ik ben heel trots op die scène.”

Hoe hij uit talloze jonge acteurs Steve Spielberg ervan wist te overtuigen dat hij hem was, weet LaBelle ook niet. Wel dat het geen liefde op het eerste gezicht was: hij werd na drie maanden teruggeroepen en deed toen kennelijk iets goeds. Hij probeerde niet Spielberg te spiegelen of te imiteren, zegt hij. „De auditie was gewoon een kwestie van veel research en nadenken.”

De jonge Spielberg imiteren was überhaupt lastig. „Dat is deels fysiek: houding, beweging, glimlach. Maar niemand weet werkelijk hoe Steven zestig jaar geleden was, voordat hij een zelfbewust en wereldberoemd filmmaker werd. Ook hijzelf niet, denk ik.” Hij had verwacht dat Spielberg hem terzijde zou nemen om uit te leggen hoe het was om hem te zijn. „Maar dat gebeurde niet. Ik vroeg: hoeveel van dit verhaal is echt? Alles, zei hij. Ik begreep dat ik zelf moest bepalen hoeveel Spielberg ik in het personage Sammy stak. Dus heb ik hem uitgehoord over zijn ervaring als kind en als tiener.”

LaBelle kon tevens leunen op ‘tonnen’ aan home movies van Spielbergs zussen, ouders en hemzelf. „Zo kon ik zien hoe hij er als kind eruit zag, maar zijn gedrag moest ik zelf invullen. Sammy Fabelman is een soort venn-diagram van Steven Spielberg en mijzelf.”

