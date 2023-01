Onwrikbare Franse leiders trekken opnieuw volle rotondes

„Volgens mij is het wel gelukt”, twitterde de voorzitter van de Franse Socialistische Partij Olivier Faure dinsdagmiddag met een knipogende smiley en een foto van een afgeladen Place d’Italie. Op die Parijse rotonde waren tienduizenden demonstranten bijeen gekomen om zich uit te spreken tegen de pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. In een lange, kleurrijke stoet lopen ze tot aan Les Invalides.

Het is de tweede landsbrede stakingsdag die wordt gehouden om protest aan te tekenen tegen de hervorming en vooral het plan om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar. Net als op de vorige stakingsdag ligt het land gedeeltelijk plat: talloze treinen en metrolijnen liggen stil, op de radio is de programmering beperkt, door het hele land zijn scholen en gemeentehuizen gesloten.

Bij de vorige demonstratie op 19 januari waren in Parijs 80.000 demonstranten op de been, in het hele land waren dat er 1,1 miljoen. Volgens schattingen hebben deze dinsdag landelijk 1,7 miljoen mensen gedemonstreerd.

Er is dan ook het een en ander gebeurd sinds de laatste demonstratie. Peiling op peiling laat zien dat steeds meer Fransen tegen de hervorming zijn. Zo toont een steekproef van onderzoeksbureau Elabe dat momenteel 72 procent van de Fransen tegen is – 12 procentpunt meer dan twee weken geleden. De populariteit van president Macron en premier Élisabeth Borne is intussen juist fors gedaald. Fransen waren niet meer zo teleurgesteld in Macron sinds eind 2018, toen de Gele Hesjes-protesten Frankrijk in hun greep hielden.

Onwrikbaar

De Fransen reageren op de onwrikbaarheid die hun leiders tonen. Ondanks het protest dat vanaf de aankondiging van de plannen op straat wordt aangetekend en de letterlijk duizenden amendementen die oppositiepartijen hebben ingevoerd in de hoop de plannen te beïnvloeden, houden Macron en Borne voet bij stuk. Zo zei Borne zondag dat het verhogen van de pensioenleeftijd „geen punt van discussie meer is”. Een dag later noemde Macron bij een bezoek in Den Haag de hervorming „essentieel als we onszelf vergelijken met de rest van Europa” – verwijzend naar de hogere pensioenleeftijd elders. Hiermee bevestigen de twee dat ze niet luisteren naar het volk, een beeld dat bij veel critici al bestond omdat ze weinig input van de vakbonden meenamen in hun plannen.

Bij de demonstratie dinsdag tonen velen zich dan ook ontevreden over de president en de premier. Vele protestborden en liedjes die worden gezongen vanaf langzaam rijdende busjes in vakbondskleuren gaan over Macron en Borne die hun zin zouden doordrukken, over de vrees dat het parlement weer gepasseerd zal worden met een beroep op grondwetsartikel 49.3, over de sociale rechten die door de twee zouden worden bedreigd.

De sfeer bij de demonstratie is wel gemoedelijk. Aangeschoten demonstranten dansen op de muziek van Sean Paul, in kleurrijke hesjes gestoken vakbondsleden zingen enthousiast mee met protestlied On est là en jong en oud komt samen bij de hotdogkraam. Maar duidelijk is ook de strijdbaarheid van sommige demonstranten. Een man waarschuwt dat hij „een gewelddadige wens” heeft dat de hervorming van tafel verdwijnt. En een groepje studenten dreigt met een nieuwe „mei 1968”; toen een studentenrevolte het land wekenlang op de kop zette.

Het is onzeker of het de komende tijd gemoedelijk blijft of dat de protesten zullen aanzwellen tot revolutionaire hoogten. Ook de vakbonden lijken het niet te weten: hoewel de radicale en gematigde bonden op 19 januari en deze dinsdag zij aan zij demonstreerden, beginnen volgens tv-zender TF1 discussies te ontstaan over hoe nu verder. Maar dat de hervorming binnenkort ineens veel steun zal krijgen, lijkt in elk geval uitgesloten.