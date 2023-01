NPO wil omroep Ongehoord Nederland voor de derde keer sanctie opleggen

De NPO wil omroep Ongehoord Nederland (ON) voor de derde keer een financiële sanctie opleggen. Dat doet de organisatie op basis van onderzoek van de Ombudsman naar het journalistiek handelen van de omroep. Die concludeerde afgelopen november dat ON de journalistieke code tijdens 22 van de 23 uitzendingen van Ongehoord Nieuws heeft geschonden. ON krijgt twee weken de tijd om op de voorgenomen sanctie te reageren, alvorens de NPO besluit ON daadwerkelijk opnieuw te bestraffen.

Nieuw is dat de NPO voor het eerst voor lijkt te sorteren op een verzoek tot het intrekken van de erkenning van ON als omroep. De NPO kan dit verzoek doen bij staatssecretaris Gunay Uslu (Media, D66). Daarover gaat de NPO zich beraden nadat ON een reactie heeft gegeven. De omroep noemt de voorgenomen sanctie in een eerste reactie „onrechtvaardig” en „ondemocratisch”.

De Ombudsman concludeerde in november dat ON de journalistieke code schond op het punt van betrouwbaarheid, door het verspreiden van aantoonbaar onjuiste informatie. De NPO kreeg in de onderzochte periode 1.852 klachten van het publiek. Meest omstreden in die periode was een uitzending in september, waar ruim 1.700 klachten over kwamen. Willekeurige internetfilmpjes van geweld tegen witte mensen door zwarte mensen werden opgediend als bewijs voor ‘anti-blank’ racisme, waarbij presentatrice Raisa Blommestijn het n-woord gebruikte.

ON kreeg twee keer eerder een sanctie opgelegd. De eerste keer, afgelopen juli, ging het om het „stelselmatig schenden” van de journalistieke code, waardoor ON voor 2023 zo’n 93.000 euro minder kreeg als jaarbudget. In december kreeg ON een sanctie van zo’n 56.000 euro opgelegd. Die sanctie viel lager uit, omdat de NPO vond dat de omroep moest kunnen blijven functioneren. Wat de hoogte is van de mogelijke derde financiële sanctie, is niet bekend.