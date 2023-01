Nederland scoorde nog nooit zo laag op internationale corruptie-ranglijst

Nederland is gezakt op de internationale ranglijst van minst corruptiegevoelige landen ter wereld. Oekraïne is het afgelopen jaar juist gestegen op die corruptie-ranglijst van Transparancy International die dinsdag is gepubliceerd.

Nederland heeft nog nooit zo laag op die jaarlijkse Corruption Perception Index gestaan. Transparancy International Nederland-directeur Lousewies van der Laan schrijft dat vooral toe aan achterblijvende regelgeving op het gebied van politieke integriteit, gebrekkige controle op financiering van politieke partijen en weinig toezicht op de invloed van lobbyisten.

Nederland bezet een achtste plaats op die wereldranglijst, twee plaatsen lager dan vorig jaar. Nederland hoort nog steeds tot de landen met weinig corruptiegevoeligheid in de publieke sector, maar stond nog nooit zo laag op de lijst van Transparancy International.

Denemarken bovenaan

Denemarken voert de lijst aan, Somalië is hekkensluiter. Het Verenigd Koninkrijk daalde afgelopen jaar opvallend, mede vanwege een aantal schandalen waarbij duidelijk werd hoe makkelijk particulieren politieke invloed kunnen kopen. Oekraïne laat al tien jaar een stijgende lijn zien, het land klom op van plaats 144, tien jaar geleden naar een 116de plaats dit jaar. Hongarije laat al jaren een dalende lijn zien en is met een 77ste plaats het slechtst scorende land binnen de Europese Unie.

In de dinsdag gepubliceerde corruptie-index staan 180 landen vermeld in de volgorde van minst naar meest corrupt. In de afgelopen tien jaar is de ‘groei van de integriteit’ in de publieke sector wereldwijd gestagneerd en gaan volgens Van der Laan ook rijke westerse landen niet ‘vrijuit’. „Juist stabiele landen met een goede reputatie zijn ideaal om private winsten uit corruptie, oorlog of misdaad wit te wassen. Dat zijn landen met relatief weinig interne corruptie, maar ze dragen er indirect vaak aan bij dat kwetsbare landen corrupte zakenmensen en politici een veilige haven voor hun vermogen bieden.”

