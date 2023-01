Minister Blinken in Ramallah: VS blijven tegen uitbreiding van Israëlische nederzettingen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken sloot dinsdag een tweedaags bezoek aan Israël en de bezette Westelijke Jordaanoever af met een hernieuwde oproep tot kalmte. Blinken drukte zijn „verdriet” uit over de dood van „onschuldige Palestijnen” en herhaalde dat de VS tegen de uitbreiding van Israëlische nederzettingen zijn. Dat zei hij volgens internationale persbureaus na een ontmoeting met de Palestijnse leider Mahmoud Abbas in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. Het bezoek komt na een intense week met een Israëlische golf van geweld, waaronder luchtaanvallen die Gaza troffen en een dodelijke inval in Palestijns vluchtelingenkamp.

Abbas sprak op zijn beurt in scherpe bewoordingen over de Israëlische autoriteiten. Hij ziet hen als aanjager van de escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever. Met de oproep tot „de volledige stopzetting van eenzijdige Israëlische acties, die in strijd zijn met de ondertekende overeenkomsten en het internationaal recht”, herhaalde Abbas de Palestijnse eis aan Israël om een einde aan de bezetting te maken. „We zijn nu klaar om samen te werken met de Amerikaanse regering en de internationale gemeenschap om de politieke dialoog te herstellen”, aldus Abbas. De Verenigde Staten zegden een extra donatie toe van 50 miljoen dollar (omgerekend zo’n 46 miljoen euro) aan het VN-budget voor de Palestijnen.

Tweestatenoplossing

Blinkens ontmoeting met de Palestijnse leider kwam een dag nadat hij de Israëlische premier Benjamin Netanyahu had gesproken. Aan de zijde van de Israëlische leider benadrukte Blinken het belang dat de regering-Biden hecht aan een tweestatenoplossing voor het langlopende conflict. Het Israëlische leger voert al sinds begin 2021 het aantal invallen in de bezette Westelijke Jordaanoever op. De pas aangetreden regering van Israël, het meest rechtse kabinet van het land ooit, beloofde een harde lijn te volgen tegen de Palestijnen. Tevens stelde het kabinet het bouwen van nederzettingen op Palestijns grondgebied verder op te voeren.

