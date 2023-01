Twee 6 VWO-ers installeren zich in het lokaal vlak voordat de Cito Kijk- en luistertoets Frans begint.

Leerling 1: „Ben je er klaar voor?”

Leerling 2: „Ja man, ik heb gisteren de hele avond naar Jacques Brel geluisterd.”

