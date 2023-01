Is met podcasts geld te verdienen? Met die vraag worstelt Spotify – dat nog nooit winst maakte

Valt met aanbieden van podcasts geld te verdienen, iets wat altijd gratis is geweest? Muziekstreamingdienst Spotify worstelt met die vraag, bleek dinsdag uit de presentatie van de jaarcijfers.

Deels vanwege enorme investeringen in podcast – bijna 1 miljard euro de afgelopen vier jaar – lopen de verliezen van het Zweedse techbedrijf steeds verder op. Dat verlies bedroeg vorig jaar 430 miljoen euro, op 11,7 miljard euro omzet. Ter vergelijking: in 2021 was het verlies met 34 miljoen euro – op een omzet van 9,7 miljard – ruim een factor tien kleiner. Spotify is er sinds zijn oprichting in 2006 nog niet in geslaagd een vol jaar winstgevend te zijn.

Volgens topman Daniel Ek is Spotify „te ambitieus” te werk gegaan tijdens de pandemie, schreef hij dinsdag in een brief aan zijn medewerkers. Daarbij doelde hij op het versneld aannemen van personeel tijdens de coronaperiode, in de hoop dat Spotify’s onstuimige groei zou aanhouden. Dat bleek niet het geval. Ek zei „volledige verantwoordelijkheid” te nemen.

Die inschattingsfout is niet zonder gevolgen gebleven. Spotify kondigde vorige week aan zeshonderd werknemers te ontslaan, zo’n 6 procent van het totaal. Daarmee sluit het aan bij een lange rij techbedrijven – Amazon, Twitter, Meta, Microsoft, om er een paar te noemen – die recentelijk personeel de laan uitstuurden om kosten te besparen.

In de uren na de cijferpresentatie werden getroffen werknemers van Spotify individueel op de hoogte gesteld. Zij krijgen ieder vijf maanden salaris mee. Vergeleken met de ontslagen bij Amerikaanse techbedrijven is dat een ruimhartige ontslagvergoeding.

Exclusief

Spotify lukte het vorig jaar wel om een groter publiek te laten betalen voor de muziekdienst, 9,99 euro per maand voor een vrijwel complete muziekcatalogus. Het boekte vorig kwartaal een nieuw record: 205 miljoen betalende gebruikers, ruim tien miljoen meer dan een kwartaal eerder.

Spotify hoopt dat aantal verder te vergroten door exclusiviteitscontracten te sluiten met populaire podcasts. Daarmee volgt Spotify dezelfde strategie als bijvoorbeeld videodiensten Netflix en Disney+, die met name abonnees trekken door bepaalde series exclusief op hun platform aan te bieden. Zo sloot Spotify een contract voor 3,5 jaar met Joe Rogan, presentator van de populaire podcast The Joe Rogan Experience, wat Spotify volgens The New York Times 200 miljoen dollar kostte. Ook de Obama’s en de Britse Prins Harry hebben zich met exclusieve shows aan Spotify verbonden.

Voor marktleider Spotify is het lastig om geld te verdienen aan muziek. Van alle inkomsten uit abonnementen en advertenties gaat direct 70 procent naar labels en artiesten, de advertentiemarkt is lastig en de exclusieve contracten met podcasts zijn duur. Intussen hoeven de grootste concurrenten, Apple Music en YouTube Music, als onderdelen van het grote Apple respectievelijk Google, niet veel geld te verdienen. Om de inkomsten te verhogen, meldde Spotify woensdag te overwegen de prijs van een abonnement te verhogen.

Beleggers reageerden positief op het de cijfers. De koers van Spotify – genoteerd aan de Amerikaanse beurs – steeg in de loop van dinsdag met ruim 8 procent. Dat was goed nieuws voor het aandeel, dat het afgelopen jaar bijna de helft in waarde verloor.