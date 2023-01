Hoofdredacteur van De Telegraaf stopt en wordt VS-correspondent

Paul Jansen (55) stopt per 1 juni als hoofdredacteur van De Telegraaf en wordt correspondent in de Verenigde Staten. Dat maakte hij dinsdag bekend aan de redactie, meldt de krant. Jansen was sinds 2015 hoofdredacteur. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend.

Jansen trad in 1996 in dienst bij De Telegraaf als buitenlandredacteur, waarna hij op de financiële redactie werkte en correspondent in Indonesië was. Tussen 2006 en 2015 werkte hij op de politieke redactie. Jansen: „Ik vond het een eer om de grootste krant van Nederland te mogen leiden. Het waren ook tropenjaren. Het is nu tijd om de bakens te verzetten. Met het correspondentschap gaat een oude droom in vervulling.”

In de jaren voor Jansen hoofdredacteur werd, daalde het aantal abonnees van De Telegraaf gestaag, net als dat van andere kranten, als gevolg van de opkomst van gratis internetnieuws. Vlak voor hij aantrad als hoofdredacteur werd De Telegraaf van de troon gestoten als best gelezen Nederlands dagblad door het AD. Onder zijn bewind steeg het aantal digitale abonnees.