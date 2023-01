Harrison Ford is komisch en kwetsbaar in de serie ‘Shrinking’

Vreselijk vernieuwende televisie kun je Shrinking niet noemen. De nieuwe komische dramaserie van Apple TV+ vertelt een verhaal dat we al vaker hebben gezien – een psycholoog die zelf in de put zit, besluit zijn therapiesessies radicaal anders aan te pakken – in een setting die we ook kennen – zo’n aangeharkte buitenwijk in een verder redelijk gezichtsloos stukje Amerika waar de zon altijd schijnt. Maar soms hoeft televisie ook niet te vernieuwen om toch te behagen. En dat laatste doet Shrinking zeker.

De nieuwe Apple TV+ serie wordt gemaakt door Jason Segel (How I Met Your Mother), die tevens de hoofdrol speelt, en Bill Lawrence en Brett Goldstein die alle twee ook in het schrijversteam van Ted Lasso zitten. Het niveau van die titel, nog steeds de succesvolste en meest geliefde serie van de relatief jonge streamingdienst van Apple, haalt Shrinking niet. Al benadert het de mate waarin Ted Lasso je meer vertrouwen geeft in de goedheid van de mens wel.

Shrinking begint met de minst sterke aflevering van het hele eerste seizoen. Jimmy (Segel) heeft er net een jaar van allesverzengende rouw om zijn overleden vrouw op zitten en lijkt langzaamaan klaar om uit het diepe gat te klimmen waarin hij was weggezonken. Het is een logisch punt om het verhaal te beginnen, toch voelt de overgang van de Jimmy die zijn verdriet probeert te verdoven met drank, drugs en prostituees naar een man die opeens weer oog heeft voor zijn tienerdochter, vrienden en collega’s, wat geforceerd.

Chemie

Maar zodra dat stukje achter de rug is, en de serie de focus wat minder op Jimmy legt en meer ruimte durft te geven aan de mensen om hem heen, begint Shrinking uit de verf te komen. Vanaf dat moment worden, zonder dat het al te geforceerd voelt, vrijwel alle personages ook los van Jimmy regelmatig aan elkaar gekoppeld. Soms één op één, soms allemaal samen (ook dit is zo’n serie waarbij je je afvraagt hoe deze mensen overdag tijd hebben om te niksen). En omdat de cast uit veelal ervaren comedyacteurs bestaat, hebben ze onderling allemaal een prettige chemie. Na een paar afleveringen geef je, of je nou wilt of niet, om het merendeel van de personages en is de kans groot dat je jezelf regelmatig betrapt met een glimlach op je gezicht. Vooral als Harrison Ford in beeld is.

Harrison Ford, ja. Want Shrinking is naast cowboydrama 1923 een van de twee televisieseries waarin de inmiddels tachtigjarige acteur die tot voor kort enkel in films speelde, momenteel te zien is. In 1923 (nu op SkyShowtime) speelt hij een vertrouwd grommende rancheigenaar. Maar in Shrinking laat Ford een kant zien die we, ondanks zijn lange carrière, minder goed kennen. Als Paul, Jimmy’s baas en mentor, gromt Ford ook, maar vaker nog is hij kwetsbaar – Paul zit in een vroeg stadium van parkinson – en vooral ontzettend komisch.

Niet zozeer vanwege de grapjes die in het script staan, al is het zeker vermakelijk om de grote Harrison Ford een uitdrukking als ‘raw-dogging’ verkeerd te zien gebruiken (zoek vooral op wat het betekent) of hem vol overgave een jarennegentighitje van de inmiddels vergeten band Sugar Ray te zien meezingen. Maar het zijn vooral de kleinere, subtiele momenten – de manier waarop Paul iets zegt of met zijn hele gezicht reageert – waarin Ford laat zien hoe goed hij dit kan. Uiteindelijk is het dankzij de tachtigjarige acteur dat Shrinking boven het gemiddelde uitstijgt en een serie wordt die je doet uitkijken naar de volgende aflevering.

Comedyserie Shrinking. Van: Brett Goldstein, Bill Lawrence, Jason Segel. Met: Jason Segel, Jessica Williams, Harrison Ford. Apple TV+, 10 afleveringen. ●●●●●

Doorzoek al onze recensies van series op onder meer waardering, genre en aanbieder