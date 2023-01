ExxonMobil boekt gigantische recordwinst van 56 miljard dollar in 2022

Olieconcern ExxonMobil heeft vorig jaar een recordwinst geboekt van zo’n 56 miljard dollar (51,5 miljard euro). Dat is bijna 33 miljard dollar meer dan in 2021 en meer dan 10 miljard dollar boven het vorige record uit 2008, meldt persbureau AFP dinsdag op basis van de laatste kwartaalcijfers. Het Amerikaanse Exxon, moederbedrijf van de tankstations Exxon, Mobil en Esso, profiteerde in 2022 vooral van het opdrogen van het Russische brandstofaanbod.

Nooit eerder boekte een westers oliebedrijf een winst van 56 miljard dollar of hoger. Die winst had nog hoger kunnen zijn in het laatste kwartaal van vorig jaar, als de olieprijzen destijds niet waren gezakt. Desalniettemin is het bedrag hoger dan analisten hadden voorspeld. Volgens Exxon-directeur Darren Woods leverden „de investeringen die vóór en tijdens de pandemie werden gedaan, de energie en producten op die mensen nodig hadden toen de economie begon te herstellen en de voorraden afnamen”.

De winst explodeerde vorig jaar vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Westerse sancties tegen Moskou als gevolg van de invasie hielden een deel van het Russische brandstofaanbod tegen. Ook het herstel van de wereldeconomie heeft bijgedragen aan het op peil houden van de olieprijzen. In de Verenigde Staten bereikte de gemiddelde prijs van een gallon (3,8 liter) loodvrije brandstof een historisch hoogtepunt van meer dan 5 dollar.

Klimaatregels ondermijnd

Exxon is onlangs onder een vergrootglas komen te liggen nadat het bedrijf zich verzette tegen een extra winstbelasting die de Europese Commissie wil heffen, juist vanwege de hoge verdiensten. Het oliebedrijf betwist de rechtmatigheid van de dubbele heffing en vecht de zaak aan bij de rechter.

Ook lag het bedrijf uit Texas begin dit jaar nog onder vuur toen uit onderzoek bleek dat Exxon klimaatwetenschap sinds eind jaren zeventig heeft ondermijnd, al ontkent het bestuur dit. Het bedrijf maakte in december bekend dat het de komende vijf jaar 17 miljard dollar investeert in „initiatieven met een lagere CO2-uitstoot”.