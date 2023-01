Elk land krijgt de slimste mens die het verdient, dus Nederland een Belg

We gaan toch niet meemaken dat een Belg de slimste van Nederland gaat worden? Want dat is wel waar we op afstevenen, nu Erik van Looy al twee dagen op rij de slimste van de dag is in De slimste mens. Van Looy presenteert al twintig jaar de Vlaamse variant van het spel, maar wilde graag eens meedoen als deelnemer. Wéér, want hij was ooit deelnemer in Vlaanderen, kwam ver en werd toen meteen gevraagd het programma te presenteren. Dus, Philip Freriks, eat your hart out, Van Looy is een stuk jonger, en grappiger bovendien.

Sowieso gaat het spel in Vlaanderen meer om de lach dan om de antwoorden. Nee, dan Nederland. Als kandidaten een keer iets niet weten, wordt er dagenlang schande van gesproken in diverse kranten- en televisierubrieken. Vorige week dinsdag werd volgens velen het „dieptepunt" bereikt qua domheid. „De slimme BN-ers zijn op,” concludeerde tv-recensent en mediapersoonlijkheid Angela de Jong in haar AD-column de dag erop. Ze trok, schreef ze, nog net de haren niet uit het hoofd. Zij mag dat allemaal zeggen, ze deed zelf ooit mee, won en werd de eerste slimme mensenvrouw in Nederland. Doe ik haar niet na. Meedoen, ik peins er niet over, gezien de hoeveelheid minuten dat mijn brein stationair draait om een naam, titel of gewoon een woord niet te vinden. Sterker nog, ik mijd het programma, zo frustrerend vind ik het niet (op tijd) weten.

De aflevering van dinsdag 24 januari er toch eens op nagekeken. Kandidaat Quinty Misiedjan herkende van de acht foto’s van mannen met Pieter als voornaam, alleen stripfiguurtje Pieter Post. Pieter Omtzigt wist ze niet, Pieter van Vollenhoven niet en nee, ook Pieter Corneliszoon Hooft niet. Ze vond het zelf ook gênant. Maar hé, mede-kandidaat Guido Spek wist de acht cryptisch weergegeven Disneytitels niet. Is dat dom? Dat vonden de redacties van Op1 én Khalid & Sophie op woensdagavond wel. De fragmenten waarin de Pieters ongenoemd bleven, werden nog eens afgedraaid, ook al hádden 2,2 miljoen mensen dat al gezien (zoveel kijkers waren er die dinsdag).

‘Sneu’

Het was nog niet voorbij. In Shownieuws op zaterdag nam Patty Brard het op voor acteur en muzikant Guido Spek (van die gemiste Disney-titels). Ze vond het „sneu” voor hem dat hij werd uitgemaakt voor domste ooit, dus ze had hem gebeld om hem op te beuren. „Maar Pat”, had hij tegen haar gezegd, „het is toch maar een spelletje?” Néé! Helemaal fout, dat is het niet. Dit is erger dan een onverwachte overhoring op maandagochtend, een proefwerk redekundig ontleden in het achtste uur op vrijdag, na een blokuur gym. Het is een publieke vernedering. Een openbare IQ-test die carrières kan maken en breken.

Renze op zaterdag denderde daarna ook nog eens over de kandidaten heen. Weer het Pieter-fragment, en o gruwel, nu zat Angela de Jong aan tafel. Met een minzame glimlach herhaalde ze de kritiek waarmee het allemaal was begonnen. Dat in dezelfde week een deelnemer aan spelshow The Floor niet één politicus herkende van de foto, óók Pieter Omtzigt niet, maakte het oordeel over Nederlands slimheid niet beter.

Ik kan nu wel zeggen dat veel weten niet per se intelligent zijn is. Parate kennis is wat anders dan analytisch kunnen nadenken. Maar geloofwaardig klinkt dat vast niet uit mijn mond. Het is dat De slimste mens ruim van tevoren wordt opgenomen, anders zou je vermoeden dat de redactie zich alle kritiek heeft aangetrokken en een Belg heeft laten invliegen die als geen ander weet hoe de hazen lopen in dit spel. Donderdagavond deed hij nog alsof hij slecht was in de woordpuzzel, maar maandag raadde hij de drie woorden in een split second. Twee keer werd hij al slimste van de dag. Zo zie je maar, elk land krijgt de slimste mens die het verdient.

Correctie (31 januari 2023): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Erik van Looy de Vlaamse variant won. Dat is niet zo. Hij werd vierde.