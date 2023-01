De onvervulde beloftes van 3 jaar Brexit

Het is vandaag precies drie jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verliet. Toenmalig premier Boris Johnson deed de Britten grote beloftes: het VK wachtte een mooiere toekomst buiten dan binnen de Unie. Correspondent Annemarie Kas zocht uit: Wat is er van dit toekomstperspectief terecht gekomen?

