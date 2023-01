De ‘Zwerfinator’ telt na 1,5 jaar statiegeld nog steeds te veel plastic flesjes

De milieuwinst stokt. Toen ruim anderhalf jaar geleden het statiegeld op plastic flesjes werd ingevoerd, lag er na een half jaar al bijna 70 procent minder plastic flesjes bij het zwerfafval op straat. Een succes dus. Maar een verdere reductie tot de gewenste 90 procent is uitgebleven; nog steeds schommelt de reductie rond 70 procent, althans volgens de zelfbenoemde ‘zwerfafvalanalist’ Dirk Groot uit Purmerend, die al jaren langs straten en parken loopt om zwerfafval te rapen en te documenteren.

Dinsdag publiceerde Groot, bekend onder de naam Zwerfinator, een onderzoek met cijfers naar drankverpakkingen die hij sinds 2017 heeft geteld en vastgelegd, 111.208 stuks, aangetroffen over een afstand van 3.208 kilometer in 65 verschillende gemeenten.

Meer soorten plastic flesjes

Groot doet in zijn onderzoek enkele suggesties om meer plastic flesjes van de straat te krijgen. Ten eerste: voer statiegeld niet alleen in op flesjes met water, frisdrank en limonade, maar ook op plastic flesjes met sap, zuivel en alcohol, aangezien bijna 35 procent van de door Groot opgeraapte flesjes tot deze categorie behoort. Ten tweede: zorg dat statiegeldmachines plastic flesjes accepteren waarvan de etiketten zijn beschadigd of verdwenen. Ook die flesjes belanden vaak op straat. Ten slotte: accepteer ook plastic flesjes die zijn platgereden. Groot: „De opraapwaarde van de flesjes moet omhoog. Ik ken genoeg mensen die de flesjes op straat oprapen om het statiegeld te innen.”

Over de oorzaken van de stagnerende daling van het zwerfafval lopen de meningen enigszins uiteen. Volgens Ulphard Thoden van Velzen, verpakkingsonderzoeker van de Wageningen Universiteit, doen overheid en bedrijven „hun stinkende best” meer afval te verzamelen en te recyclen, maar laten consumenten het afweten. „Dat de afname van zwerfafval stagneert, is ook mijn indruk. Mensen zijn te beroerd om afval in vuilnisbakken te gooien, en ze weigeren vaak hervulbare verpakkingen te gebruiken.”

Woningnood

Daarnaast speelt volgens Thoden van Velzen mee dat huishoudens kleiner worden en er om die reden meer kleine verpakkingen worden gekocht. Als andere oorzaak noemt hij de woningnood onder jongeren. „Jongeren kunnen geen huis vinden en blijven bij hun ouders wonen. Om toch af en toe privacy te hebben, gaat deze generatie steeds vaker naar het park om daar met vrienden te chillen, met breezers en chips en koeken en fruitsalades. Die gooien ze daar weg.” Thoden van Velzen pleit voor méér plaatsen waar je flesjes met statiegeld kunt inleveren. „Nu kan dat vaak alleen bij supermarkten.” Zwerfinator Groot noemt in het algemeen de „overconsumptie” als belangrijkste oorzaak voor de aanhoudende berg zwerfafval. Groot: „Eten en drinken is altijd en overal beschikbaar. Wie onderweg is, wil tegenwoordig tijdens de reis eten en drinken. Treinstations zijn voedselparadijzen, met producten die vers worden gehouden in plastic.”

Cijfers pas deze zomer bekend

Het Afvalfonds Verpakkingen, dat namens bedrijven verantwoordelijk is voor de inzameling, sortering en recycling van plastic verpakkingen, wijst erop dat de definitieve cijfers over het effect van statiegeld op kleine en grote plastic flessen pas deze zomer bekend worden. Het fonds is „voortdurend bezig” het statiegeldsysteem te verbeteren. De 25.000 inzamelpunten worden volgens algemeen directeur Hester Klein Lankhorst „dagelijks uitgebreid” en vanaf april wordt ook voor blikjes statiegeld ingevoerd. „Verpakkingen horen gewoon niet thuis in het milieu en statiegeld heeft bewezen een goed werkend middel te zijn om dat tegen te gaan”, stelt ze. „Ervaring uit het buitenland leert dat consumenten tijd nodig hebben om te wennen en hun gedrag aan te passen.”