Advies Gasunie: houd Groningerveld een jaar langer open

Het staatsgasbedrijf Gasunie heeft het kabinet geadviseerd het Groningse gasveld langer open te houden voor minimale gaswinning. Volgens Gasunie is dat nodig om de levering van gas aan Nederlandse huishoudens volgende winter nog te kunnen garanderen mede vanwege de oorlog in Oekraïne, laat staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw, D66) dinsdag weten aan de Tweede Kamer. Het Groningerveld zou eigenlijk in oktober dit jaar sluiten.

Het Groningse gasveld staat op de zogenoemde ‘waakvlam’, wat betekent dat de gasputten alleen open zijn voor een minimale hoeveelheid gaswinning. Of de putten in oktober kunnen sluiten zal afhangen van of er voldoende geïmporteerd gas is. Volgens Gasunie is de internationale situatie onzeker. Daarom adviseert het bedrijf het veld nog een jaar op de waakvlam te houden. Het kabinet zal in juni een beslissing maken.

Vijlbrief laat weten dat het sluiten van het Groningerveld in oktober vooralsnog het uitgangspunt blijft en dat alles voor de sluiting nagenoeg is gerealiseerd. „Dat is goed nieuws”, schrijft de staatssecretaris. „Want gaswinning in Groningen is gevaarlijk. Tegelijkertijd is momenteel de toevoer van voldoende hoogcalorisch gas allerminst zeker door de oorlog in Oekraïne.”