49 schoolkinderen omgekomen bij bootongeluk in Pakistan

Bij een bootongeluk op het Pakistaanse Tanda Dam-meer zijn 49 kinderen om het leven gekomen. Dat hebben Pakistaanse autoriteiten dinsdag bekendgemaakt. Het ongeluk gebeurde zondag, sindsdien zochten duikers naar de lichamen van de slachtoffers. Door de weersomstandigheden was het water ijskoud, wat de zoekactie bemoeilijkte, aldus de Pakistaanse noodhulpdienst tegen de Britse krant The Guardian.

Volgens de Pakistaanse politie zaten er veel te veel mensen op de boot, die een capaciteit zou hebben van 20 tot 25 personen. Vermoedelijk waren er ten tijde van het ongeluk bijna zestig mensen aan boord. De 49 kinderen - allen jongens tussen de zeven en veertien jaar oud - waren leerlingen op dezelfde school. Ze namen deel aan een schoolreisje naar het Tanda Dam-meer. Toen de boot kapseisde belandden de opvarenden in het ijskoude water. Naast de 49 kinderen kwamen ook een schipper en een leraar om, waarmee het totale dodental op 51 staat. De Pakistaanse politie sprak dinsdag van vijf overlevenden.

Een theeverkoper die werkt in de buurt van het meer vertelde The Guardian over wat hij zag na het ongeluk. „Elke keer dat een lichaam werd gevonden, sprongen familieleden op om te zien of het hun zoon was. En elke keer hoorden we ze schreeuwen van de pijn en de doodsangst.” Autoriteiten hebben gemeld dat de zoekactie inmiddels is afgerond.

Het is niet de enige dodelijke ramp in Pakistan van de afgelopen dagen. Zondag, op dezelfde dag als het bootongeluk, kwamen minstens 41 mensen om nadat een bus van een brug afreed in de Balochistan-provincie, in het zuidwesten van het land. Het is nog niet zeker hoe het ongeluk gebeurde, vermoedelijk viel de chauffeur in slaap. Een dag later werd er een zelfmoordaanslag gepleegd in een moskee in de stad Peshawar. Het dodental van de aanslag is inmiddels opgelopen tot honderd.