Tientallen doden door zelfmoordaanslag in moskee in Pakistaanse stad Peshawar

In de Pakistaanse stad Peshawar is het dodental van de zelfmoordaanslag in een moskee maandag opgelopen tot zeker 32 mensen, meldt persbureau Reuters. Daarnaast zijn er meer dan honderdvijftig mensen gewond geraakt. De Taliban claimen via Twitter de aanslag. Volgens de lokale politie liggen meerdere personen onder het puin van de deels ingestorte moskee, waar op het moment van de aanslag het middaggebed aan de gang was.

De moskee bevindt zich in een zwaarbeveiligd gebied van de stad waar ook het hoofdkantoor van de regionale politie en een antiterrorismeafdeling zijn gevestigd. Afgelopen maart viel een zelfmoordterrorist van de terreurbeweging Islamitische Staat al een sjiitische moskee in Peshawar aan. Die aanslag, waarbij 64 mensen omkwamen, was de dodelijkste in Pakistan sinds 2018.

De premier van Pakistan, Shebaz Sharif, heeft de aanslag sterk veroordeeld. Hij laat daarnaast weten dat „het hele land verenigd staat tegenover de dreiging van terrorisme”.