Philips ontslaat nog eens 6.000 personeelsleden

Philips ontslaat zesduizend personeelsleden, waarvan 1.100 in Nederland. Dat meldt het Eindhovense zorgtechbedrijf maandagochtend. Drieduizend banen zullen dit jaar verdwijnen, de andere helft tot 2025. In oktober sneed de net aangestelde directeur Roy Jakobs al vierduizend banen weg, waarvan achthonderd in Nederland.

Het bedrijf, dat decennia lang gold als een toonaangevend Nederlands succesverhaal, verkeert in zwaar weer na een reeks tegenslagen, en leed 1,5 miljard euro verlies vorig jaar. Het voornaamste hoofpijndossier voor Jakobs en zijn voorganger is een partij slaapapneu-apparaten, die patiënten met ademhalingsproblemen ’s nachts helpen met ademen. Bij het gebruik van de apparaten van Philips kon isolatieschuim loskomen en in de luchtwegen van de patiënt terechtkomen. Daardoor moet Philips 5,5 miljoen apparaten vervangen, met alle kosten van dien.

Reputatieschade

Die opgave heeft voormalig topman Frans van Houten al doen opstappen. Het bedrijf verloor tientallen procenten aan beurswaarde en in de Verenigde Staten dreigen honderden rechtszaken van patiënten, die het bedrijf miljarden zouden kunnen kosten. Dit alles heeft Philips de nodige reputatieschade opgeleverd.

Wel is er één lichtpuntje; volgens onderzoek van Philips, dat nog nagelopen moet worden door de Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit, valt het alleszins mee met de gezondheidsschade die gebruikers van de slaapapneu-apparaten oplopen. Dat bleek in december van vorig jaar. Volgens directeur Jakobs zijn die voorlopige uitslagen „zeer bemoedigend”, al belette het hem dus niet om het mes in zijn personeelsbestand te zetten.

