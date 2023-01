Warmtepomp in trek: vorig jaar een derde meer verkocht dan in 2021

In 2022 werden 100.000 nieuwe warmtepompen geplaatst in Nederland, een stijging van meer dan een derde in vergelijking met 2021. Dat blijkt uit cijfers van Techniek Nederland. De snelle groei komt hoofdzakelijk door de stijgende energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Vanaf 2026 wordt het installeren van een warmtepomp verplicht.

De warmtepomp is een duurzame toevoeging aan bestaande cv-ketelsystemen. Vanaf 2026 wordt het verplicht om bij vervanging van de ketel een warmtepomp te nemen, met als gevolg dat het voor veel huiseigenaren aantrekkelijk kan zijn om nu alvast de overstap te maken. Dat doet zeker niet elke consument; in 2022 werden er in totaal 440.000 cv-ketels geïnstalleerd, veel meer dan het aantal warmtepompen.

Waar de warmtepomp in woningen snel populair wordt, blijven bedrijven en overheden nog achter. Slechts 2 procent van de jaarlijks geïnstalleerde pompen wordt niet in een woning geplaatst.

Vanaf 2050 moeten alle Nederlandse huizen van het gas zijn, zo is afgesproken in het Klimaatakkoord. De hybride installaties met zowel een cv-ketel als een waterpomp die nu populair zijn, zullen in de praktijk dus slechts een opstapje zijn. Wel kan een hybride pomp het gasverbruik van een huis nu al halveren.

