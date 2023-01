Vanaf maandag vijf dagen stakingen in het openbaar streekvervoer

Het streekvervoer gaat vanaf maandag 6 februari vijf dagen achter elkaar staken. Dat bevestigt vakbond CNV maandag aan NRC. Vakbond CNV stelde de werkgevers vorige week een ultimatum voor een betere cao. Daar zijn de werkgevers niet op in gegaan, aldus CNV. Dus gaan CNV en FNV samen over tot de grootschalige staking.

CNV-woordvoerder Kees de Vos verwacht dat de staking veel impact gaat hebben. „Het is bijzonder dat hij meteen vijf dagen gaat duren, vorige keer waren dat er twee. Toen deed ook alleen FNV mee, nu CNV én FNV.” Bij die staking, op 19 en 20 januari, viel ongeveer 40 procent van het streekvervoer uit.

Na die staking deed de Vereniging van Werkgevers in het Openbaar Vervoer (VWOV) een nieuw cao-voorstel. Nadat het ultimatum gesteld werd, liet VWOV al weten dat dat voorstel zou komen te vervallen bij nieuwe stakingen. VWOV-voorzitter Fred Kagje noemde het loonbod van 8 procent eerder „méér dan gemiddeld in Nederland”. Voor de vakbonden is dat onvoldoende, aldus De Vos. „Als eerste is de loonsverhoging nog te laag. Ten tweede willen we een betere regeling voor oudere werknemers. En als derde moet de werkdruk omlaag, die zorgt voor veel uitval en ziekteverzuim, waardoor het probleem alleen maar verergert.”