Topman Schumacher van FrieslandCampina nieuwe baas Unilever

Hein Schumacher is vanaf juli de nieuwe topman van Unilever. Dat heeft het was- en levensmiddelenconcern maandag bekendgemaakt. De 51-jarige Schumacher, nu nog de baas van zuivelbedrijf FrieslandCampina, volgt de Brit Alan Jope op. Die had afgelopen september al aangegeven te vertrekken bij Unilever.

Schumacher begon in 2014 als financieel topman bij FrieslandCampina, maar vanaf 2018 werd hij de hoogste baas van het bedrijf achter merken als Campina, Chocomel, Vifit, Mona en Milner. Schumacher werkte, voor hij bij FrieslandCampina terechtkwam, bij supermarktconcern Ahold en bij de Amerikaanse ketchupproducent Heinz. Daar was hij onder meer eindverantwoordelijk voor de strategie en gaf hij leiding aan de activiteiten in Azië en Australië.

Schumacher laat maandag weten „verheugd” te zijn met zijn aanstelling bij Unilever. Ook zegt hij zich „volledig te concentreren” op het verbeteren van de bedrijfsprestaties. De omzet van Unilever groeide het eerste halve jaar van 2022 met 15 procent, ondanks een krimp in de verkoop ten opzichte van het eerste halve jaar van 2021. Die krimp was volgens de huidige topman Jope te wijten aan coronalockdowns in China.

Met de komst van Schumacher is de topman van Unilever opnieuw een Nederlander. Dit terwijl het bedrijf in 2020 volledig Brits werd. De verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk in dat jaar was de uitkomst van een langslepende saga waarin Unilever eerst volledig Nederlands zou worden, waarna het toch besloot te ‘ver-Britsen’. Belangrijke reden van de verhuizing was dat het kabinet-Rutte III afzag van het afschaffen van de dividendbelasting vanwege forse maatschappelijk en politieke kritiek.

