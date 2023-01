Sportpersprijs voor NRC-artikel over grensoverschrijdende appjes Marc Overmars

Het NRC-artikel De appjes van Marc Overmars is maandag uitgeroepen tot ‘Scoop van het Jaar’ door de Nederlandse Sport Pers (NSP). Het stuk, geschreven door redacteuren Danielle Pinedo, Fabian van der Poll en Steven Verseput, onthult hoe Overmars als technisch directeur van Ajax grensoverschrijdend gedrag vertoonde richting vrouwelijke werknemers. Overmars vertrok vanwege de affaire bij Ajax.

Volgens de NSP-jury, die bestaat uit journalisten Yoeri van den Busken, Natasja Weber en Frank Woestenburg, leverden de NRC-journalisten met hun reportage „een belangrijke bijdrage aan het blootleggen van grensoverschrijdend gedrag in de sport”. Hoewel Ajax de vlucht naar voren koos en al voor de publicatie met een verklaring naar buiten kwam waarin het Overmars’ vertrek aankondigde, doet dat in de ogen van het drietal „niets af aan de kracht van het artikel”. Ook de impact van het stuk wordt geroemd. „De discussie over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is actueler dan ooit. Bovendien zijn de consequenties van het vertrek van Overmars tot vandaag de dag voelbaar in Amsterdam en ver daarbuiten,” aldus het jury-rapport.

De NSP reikte maandag nog meer prijzen uit. Zo volgt voetbaltrainster Sarina Wiegman zwemster Femke Heemskerk op als Sportpersoonlijkheid van het Jaar 2022. Niet alleen won ze met het Engelse elftal het EK voetbal voor vrouwen, ook prijst de jury haar „soepele en voorbeeldige omgang” als coach met de media. AD-journalist Sjoerd Mossou werd uitgeroepen tot Sportjournalist van het jaar, terwijl zijn Trouw-collega Matthijs van Dam zich Sportjournalistiek Talent van 2022 mag noemen. Hij schreef de verhalenserie Slaven van Qatar. Koen van Weel van persbureau ANP won de prijs van Sportfoto van het jaar voor zijn foto van de gelijkmaker van Wout Weghorst in de WK-kwartfinalewedstrijd tussen Nederland en Argentinië.