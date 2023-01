Schumacher: van getalenteerd trainee tot veilige keus als topman

Hij begon zijn carrière bij Unilever, eind jaren negentig in een zeepfabriek in het Duitse Mannheim, als trainee. Dit voorjaar keert de Nederlander Hein Schumacher (51) terug bij het Britse concern, deze keer als de nieuwe topman. Hij liep er al in deeltijd rond; Schumacher, die nu nog bestuursvoorzitter bij zuivelgigant FrieslandCampina is, was sinds vorig jaar ook commissaris bij Unilever.

De keuze van Unilever voor een Nederlander is opvallend: in 2020 verhuisde het hoofdkantoor onder de Schot Alan Jope na meer dan negentig jaar uit Rotterdam naar Londen. Het concern met merken als Dove, Knorr, Magnum en Rexona werd, onder druk van Britse aandeelhouders, volledig Brits. Schumacher zal dan ook van Hilversum naar Londen verhuizen.

Poitieke interesse

Schumacher wilde als kind de politiek in of bankier worden. Hij studeerde af in politieke wetenschappen en internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam en deed ook een studie in finance. Bij Unilever kwam hij erachter dat werken met consumentenproducten hem het meest aansprak. Zijn politieke interesse is hij nog niet helemaal kwijt: hij schreef mee aan het jongste verkiezingsprogramma van het CDA.

Na zijn eerste jaren bij Unilever zette Schumacher zijn carrière voort bij Ahold. In 2003 begon hij bij het Amerikaanse Kraft Heinz ( een grote concurrent van Unilever die jaren later nog een overnamepoging zou doen) waar hij meer dan tien jaar werkte en opklom tot de hoogste baas in Azië. Hij werkte en woonde in steden als Londen, Pittsburgh en Shanghai.

In zijn loopbaan bekleedde hij vaak hoge functies op het gebied van finance, of de meer strategische functie van algemeen management. Zo werd hij in 2014 financieel directeur van FrieslandCampina, om er in 2018 bestuursvoorzitter te worden.

Schumacher heeft pittige jaren achter de rug bij het zuivelconcern. Het bedrijf kampte met de gevolgen van de coronacrisis, te wijten aan onder meer een teruglopende afzet in de horeca en gesloten grenzen. De topman moest circa duizend mensen ontslaan. Hij noemde dat in gesprek met NRC moeilijk, maar zei ook: „Er zit altijd vet op een organisatie, eens in de tijd is het nodig om een reset te doen. (...) Het enige wat je kunt doen is: uitleggen, uitleggen. Context bieden”.

In datzelfde interview zei hij het „jammer” te vinden dat er in Den Haag een minder positief sentiment is ontstaan over het grote bedrijfsleven. Multinationals, zei hij, „zijn van grote waarde voor de samenleving”. Hij wees daarbij onder meer op het „onderzoek en ontwikkeling” die zulke bedrijven doen.

Duurzaam

Unilever noemt Schumacher een „zakelijk leider met een uitstekende staat van dienst bij meerdere toonaangevende bedrijven in de consumptiegoederindustrie”. Het bedrijf heeft zich afgelopen jaren, met name tussen 2009 en 2019 onder topman Paul Polman, sterk geprofileerd op duurzaamheid. Onduidelijk is nog in hoeverre Schumacher die koers zal voortzetten. Bij FrieslandCampina was hij rond de stikstofproblematiek geen voorstander van het houden van veel minder koeien, maar zag hij meer in innovatie om zo de stikstofuitstoot te verlagen.

Schumacher zal volgens het bedrijf jaarlijks 1,85 miljoen gaan verdienen, exclusief verschillende bonussen. Hij volgt per juli de huidig topman Alan Jope op, die zou aanblijven tot eind 2023. Jope begon ook ooit als trainee bij Unilever, alleen klom hij op bínnen het bedrijf. De Schot zal vooral worden herinnerd om een wilde poging, begin vorig jaar, om de consumententak van het Britse GlaxoSmithKline (GSK) over te nemen voor de enorme som van 60 miljard euro. Beleggers en analisten vonden het een slecht plan en de beurskoers zakte binnen een dag met 8 procent. Unilever had weinig ervaring met medicijnen die bij de drogist te koop zijn, een belangrijk onderdeel van deze divisie van GSK.

Nadat de plannen snel werden teruggetrokken, reorganiseerde Jope Unilever (hij schrapte onder meer 1.500 banen) en legde meer nadruk op de groeiende categorieën gezondheid, beauty en persoonlijke verzorging.

Fernand de Boer volgt Unilever als analist bij de Belgische zakenbank Degroof Petercam. Hij denkt dat het goed is dat Schumacher van buiten komt, maar tegelijk het bedrijf al goed kent als commissaris. Schumacher zal namelijk te maken krijgen met Britse aandeelhouders die een sterke stempel op het bedrijf (willen) drukken.

Hele grote koerswijzigingen verwacht De Boer niet van Schumacher. „Er is al veel gebeurd in het bedrijf na de mislukte overnamepoging van GSK”, zegt De Boer. „Het zou vreemd zijn als de nieuwe topman zegt: de nieuwe strategie moet nu alweer helemaal anders.” Wel zullen beleggers resultaat willen zien van de reorganisatie. Al sinds de overnamepoging van Kraft Heinz uit 2017 is er bij beleggers een grote roep om meer winstgevendheid en groei. „Ik denk dat heel veel beleggers nu resultaat willen zien van de reorganisatie: meer groei en ook meer winst.”